Dos esquiadores quedaron a metros de una avalancha en Chapelco: el desprendimiento ocurrió fuera de pista

Una avalancha de nieve se produjo durante la tarde del jueves 3 de septiembre en el Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, en un sector no habilitado para esquiar pero donde se encontraban esquiadores en las inmediaciones. El desprendimiento avanzó por la ladera y generó preocupación por la cercanía con dos deportistas que descendían por la zona, aunque ambos lograron alejarse y no se registraron personas heridas.

El episodio ocurrió en el sector posterior del filo del cerro, fuera de los límites del complejo invernal. El momento quedó registrado en un video tomado por personas que se encontraban en el lugar, donde se observa cómo una gran masa de nieve comienza a desplazarse rápidamente por la montaña.

Activaron el protocolo de seguridad

Ante la situación, desde el Cerro Chapelco se activó de manera inmediata el protocolo de seguridad para evitar que más personas se acercaran al área del desprendimiento. El operativo permitió establecer medidas preventivas mientras se evaluaban las condiciones de la montaña.

Las imágenes generaron preocupación debido a que dos esquiadores se encontraban cerca del recorrido de la nieve. Sin embargo, los deportistas lograron salir del sector y el episodio terminó sin consecuencias para las personas que estaban en las inmediaciones.

Un sector fuera del área habilitada

La avalancha se produjo específicamente en una zona que no forma parte del dominio esquiable del Cerro Chapelco y que no está habilitada para la práctica de esquí. Por ese motivo, las autoridades remarcaron la importancia de respetar las áreas permitidas y las indicaciones del personal de seguridad.

El filo del Cerro Chapelco es uno de los sectores más elevados del complejo, ubicado a casi 1.980 metros sobre el nivel del mar. La zona se caracteriza por sus vistas panorámicas y sus condiciones propias de alta montaña.

Un fenómeno propio de la montaña

Las avalanchas son fenómenos habituales en ambientes cordilleranos y consisten en el desplazamiento repentino de una masa de nieve por una pendiente. Su aparición puede estar relacionada con factores como la acumulación de nieve, el viento y las condiciones meteorológicas.

Desde el complejo recomendaron mantener la precaución durante las actividades de montaña y respetar las restricciones establecidas en aquellos sectores que puedan presentar riesgo.