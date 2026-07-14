Echaron a un empleado del ISSN por enviar fotos íntimas sin consentimiento a tres compañeras de trabajo

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) resolvió la cesantía de un trabajador que envió fotografías de contenido sexual a tres compañeras de trabajo sin su consentimiento, en un caso que fue considerado como violencia digital en el ámbito laboral y que derivó en denuncias judiciales por parte de las víctimas.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el Consejo de Administración del organismo, luego de que la Junta de Disciplina de la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Provincia recomendara la máxima sanción prevista en el Convenio Colectivo de Trabajo (Ley 3373) y en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial.

Los episodios ocurrieron entre junio y julio de 2024 y enero de 2025, cuando el agente remitió imágenes de sus partes íntimas a los teléfonos celulares personales de tres trabajadoras. Las mujeres denunciaron los hechos ante el Poder Judicial.

El ISSN activó los protocolos y acompañó a las víctimas

Desde que las autoridades del ISSN tomaron conocimiento de la situación, pusieron en marcha los protocolos institucionales para casos de violencia laboral y de género. Además de brindar contención y acompañamiento a las trabajadoras afectadas, el organismo implementó medidas preventivas para impedir nuevos episodios mientras avanzaba la investigación administrativa.

El dictamen de la Junta de Disciplina concluyó que las conductas estaban plenamente acreditadas, que las imágenes fueron enviadas sin el consentimiento de las destinatarias y que generaron un impacto negativo en la salud mental y el bienestar de las víctimas. Sobre esa base, el Consejo de Administración resolvió la cesantía del trabajador.

En la resolución se sostiene que la conducta del agente constituye violencia digital, una modalidad incorporada a la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres mediante la denominada Ley Olimpia, a la que Neuquén adhirió a través de la Ley Provincial 3494.

Desde el ISSN remarcaron que la decisión ratifica el compromiso institucional con la construcción de espacios laborales seguros, libres de violencia, acoso y cualquier forma de hostigamiento.

La cesantía se enmarca en la política de "tolerancia cero" que viene aplicando el Gobierno de Neuquén frente a hechos graves de violencia, acoso o maltrato dentro del Estado provincial.

Con estas decisiones, el Ejecutivo provincial busca reforzar un mensaje claro: las conductas de acoso, violencia y hostigamiento dentro de la administración pública tendrán sanciones severas y podrán derivar en la expulsión definitiva de los agentes involucrados.