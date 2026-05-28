Las elecciones generales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) concluyeron este miércoles por la noche con la proclamación de nuevas autoridades en las distintas facultades. En la sede de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FaDECS), el resultado consagró a Julio Monasterio como nuevo decano, tras imponerse en los comicios que se desarrollaron durante dos jornadas en el campus de Roca. Mientras que en la Facultad de Lenguas fue elegida María Mare como nueva decana.

El proceso electoral había comenzado el martes 26 de mayo y se extendió hasta el miércoles 27, con la participación de los cuatro claustros: docentes, no docentes, estudiantes y graduados. La votación se realizó en el predio que la FaDECS comparte con la Facultad de Lenguas, en un clima de amplia concurrencia y expectativa.

La lista 21 Frente Unidad, encabezada por Monasterio, obtuvo la mayoría de los votos y se impuso sobre la lista 22 Impulsar FADECS, que llevaba a Moira Revsin como candidata al decanato. De esta manera, quedó confirmada la conducción de la facultad para el próximo período. La Junta Electoral oficializó los resultados tras el escrutinio realizado en horas de la noche.

Los comicios universitarios definieron también la elección de consejeros directivos y superiores, además de rector y vicerrector a nivel central. En el caso de la FaDECS, la atención estuvo puesta en la definición del decanato, que finalmente quedó en manos de Monasterio.

La participación de los claustros mostró ritmos dispares: el sector no docente registró el mayor porcentaje de asistencia, seguido por el claustro docente, mientras que los estudiantes y graduados tuvieron una concurrencia más baja. Aun así, el proceso fue considerado legítimo y representativo de la comunidad académica.

Con este resultado, la FaDECS inicia una nueva etapa bajo la conducción de Monasterio, en un contexto de renovación institucional que abarcó a toda la Universidad Nacional del Comahue.