Con una destacada convocatoria y un alto nivel deportivo, se llevó a cabo en Villa La Angostura una competencia de escalada que reunió a 57 atletas de distintos puntos del país, consolidándose como un evento de relevancia regional y nacional.

La organización estuvo a cargo de la Subcomisión de Escalada del Club Andino Villa La Angostura (CAVLA), que en apenas diez días logró completar el cupo de inscriptos y volver a demostrar su capacidad para desarrollar encuentros de gran jerarquía.

El certamen se disputó bajo formatos oficiales. En la categoría juvenil se aplicó el sistema JIPA–IFSC Youth para la clasificación y finales bajo normativa IFSC, mientras que en adultos se utilizó una batería de bloques clasificatorios y finales también regidas por estándares internacionales.

Participaron escaladores locales del CAVLA y del muro La Cabra, junto a deportistas provenientes de San Martín de los Andes, Neuquén capital, San Carlos de Bariloche, El Calafate, Ciudad de Buenos Aires y Chos Malal, generando un importante intercambio deportivo.

Fuerte presencia local

El Club Andino Villa La Angostura contó con una amplia representación. En juveniles compitieron Julieta Ingratta, Gloria Roses Ibarra y Santino Nicolini, mientras que en mayores participaron Eleonora Casoli, Germán Villavedra, Francisco Clinaz, Mateo Solveira, Simón Vázquez y Nahuel Barberis.

También se destacó el desempeño de los atletas del muro La Cabra, varios de los cuales lograron ubicarse en los primeros puestos.

Resultados destacados

En la categoría juvenil masculina, el podio fue dominado por competidores de San Martín de los Andes: Agustino Espinosa y Juan Araya compartieron el primer lugar, seguidos por Franchesco Porte.

En juvenil femenino, la victoria fue para Helena Rico, acompañada por Killari Von Rola y Maika Dmytriw. En tanto, la representante local Gloria Roses Ibarra (CAVLA) alcanzó el quinto puesto. En adultos masculinos, el primer lugar quedó en manos del local Juan Ignacio Salettes (La Cabra), seguido por Silvestre Segura y Ramiro Cavalcanti.

Por su parte, en mayores femenino, Micaela Pafumi se consagró campeona, con Alma Benavidez y Clara Kossman completando el podio. Entre las locales, Belén Cattaneo y Virginia Faure (La Cabra) finalizaron cuarta y quinta respectivamente, mientras que Eleonora Casoli (CAVLA) se ubicó sexta.

Camino a los Juegos Patagónicos

Los dos primeros puestos de cada categoría juvenil clasificaron a los Juegos de Integración Patagónica (JIP), que se disputarán en Río Gallegos. En esta edición, los representantes neuquinos serán atletas de San Martín de los Andes.

Además, la delegación contará con la participación de la jueza regional Camila Flores Maini, integrante del CAVLA, quien formará parte del equipo técnico oficial.

Un evento impulsado por el trabajo colectivo

La competencia fue posible gracias al trabajo conjunto de jueces, seteadores y colaboradores, quienes llevaron adelante el armado de 52 bloques.

Desde la organización destacaron el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén y el apoyo del CAVLA, que facilitó sus instalaciones. También fue clave el respaldo de empresas privadas, comercios locales y marcas del sector como Beal, Teknia, Apliques Newton y Makalu.

El compromiso de la comunidad, las familias y los deportistas permitió concretar una jornada que reafirma el crecimiento sostenido de la escalada deportiva en la región