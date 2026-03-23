La Justicia ordeno una prohibición de acercamiento contra el flamante director del hospital de Villa Regina, el médico Pablo Suárez, tras una grave denuncia por violencia laboral presentada por una profesional de Terapia Intensiva, en medio de un clima explosivo que suma fallas estructurales, conflictos internos y hasta un polémico uso del quirófano para una cirugía estética

La bomba estalló en las últimas horas y sacudió de lleno a la salud pública de Villa Regina. El recién asumido director del hospital quedó en el centro de la escena judicial luego de que una médica de la Unidad de Terapia Intensiva lo denunciara por violencia laboral. La presentación fue canalizada inicialmente en la Comisaría de la Familia y luego ratificada ante la Cámara Segunda del Trabajo de Roca, que activó un protocolo urgente.

Pero además, la respuesta judicial fue contundente. La jueza María del Carmen Vicente ordenó medidas cautelares inmediatas para proteger a la denunciante. Entre ellas, la más fuerte: Suárez no puede acercarse a menos de 200 metros de la médica, ni en su lugar de trabajo ni fuera de él.

A eso se suma la prohibición total de contacto, incluso por redes sociales, mensajes o llamadas. Cualquier incumplimiento podría derivar en una causa penal.

Sin embargo, este episodio no aparece aislado. Por el contrario, se suma a una larga lista de problemas que vienen erosionando la credibilidad del hospital de Regina. Trabajadores y pacientes vienen denunciando desde hace tiempo situaciones críticas, como ascensores fuera de servicio que complican el traslado de pacientes, especialmente en áreas sensibles. O falta de seguridad para el personal.

En ese contexto, también resurge un hecho que generó fuerte malestar interno: la utilización del quirófano del hospital para realizar una cirugía estética a la esposa de un médico. El episodio, que circuló con fuerza puertas adentro, alimentó el clima de tensión y dejó al descubierto prácticas que muchos califican como “inadmisibles” en una institución pública.

Asimismo, el conflicto actual pone bajo la lupa el funcionamiento de sectores clave como Terapia Intensiva, donde el nivel de exigencia es extremo y cualquier quiebre en el equipo puede tener consecuencias graves. La denuncia por violencia laboral, en ese escenario, no solo impacta en lo judicial, sino también en lo humano y profesional.

Por otra parte, el proceso legal recién comienza. La denunciante tiene un plazo de cinco días para ratificar formalmente la presentación con patrocinio letrado, mientras que las medidas cautelares tendrán una vigencia inicial de 30 días. Durante ese tiempo, la Justicia evaluará la situación y podría avanzar con nuevas decisiones.

Mientras tanto, el hospital de Villa Regina atraviesa uno de sus momentos más delicados. Entre denuncias, fallas estructurales y polémicas internas, la institución quedó envuelta en un escándalo que crece y que, lejos de apagarse, amenaza con seguir sumando capítulos.