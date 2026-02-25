De Neuquén a Ginebra por Borges: la historia del argentino que guía tours literarios del gran escritor

A cuarenta años de la muerte de Jorge Luis Borges, su figura continúa generando nuevas lecturas, debates y formas de acercamiento. Esa fue la premisa central de la conferencia “Borges, vocación y destino”, que el neuquino Marcos Liyo brindó este martes en el Centro Cultural Alberdi, y también el eje de la charla que mantuvo en el programa Entretiempo de AM550.

Radicado desde hace años en la ciudad suiza de Ginebra, Liyo se convirtió en uno de los divulgadores contemporáneos de la obra borgeana en Europa. Desde allí impulsa actividades culturales, conferencias y recorridos literarios que reconstruyen la relación profunda entre el escritor argentino y la ciudad donde vivió sus últimos días.

“Borges es una amistad cotidiana para mí. No pasa un día sin que recuerde un verso, un cuento o un personaje”, aseguró durante la entrevista radial.

La vigencia de Borges explicada desde Ginebra por un divulgador neuquino.

Cómo leer a Borges sin miedo

Para Liyo, uno de los principales obstáculos que aún enfrenta la obra borgeana es el prejuicio que rodea su lectura. Según explicó, muchas personas creen que se trata de un autor inaccesible antes siquiera de intentarlo.

“El primer paso para leer a Borges es perderle el miedo”, afirmó. Y agregó que la poesía suele ser una puerta de entrada ideal, especialmente libros tempranos como Fervor de Buenos Aires o Luna de enfrente, donde ya aparecen los temas que luego marcarían toda su producción.

El divulgador sostuvo que, si bien durante años Borges quedó asociado al ámbito académico, hoy su obra volvió a circular entre lectores comunes gracias a ensayistas y docentes que ayudaron a acercarlo al público general.

La construcción del escritor: vida y literatura mezcladas

La conferencia presentada en Neuquén propuso analizar cómo Borges construyó su propia figura de autor. Según Liyo, el escritor argentino borró deliberadamente los límites entre biografía y ficción.

“La vocación literaria y el destino de escritor aparecen entrelazados: Borges introduce elementos de su vida en la obra y, al mismo tiempo, convierte su vida en una creación literaria”, explicó.

Ese juego entre realidad e imaginación —central en cuentos y ensayos— es, para el expositor, una de las claves que explican la vigencia universal del autor.

Durante la entrevista, Liyo remarcó que Borges es leído en todo el planeta, con especial presencia en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, señaló una paradoja: en Ginebra, ciudad fundamental en su biografía, aún existe un amplio público que conoce su nombre pero no su obra.

Por eso fundó junto a otros lectores la asociación cultural Los Conjurados, dedicada a difundir la vida y literatura borgiana y fortalecer los vínculos culturales entre Argentina y Suiza. “El objetivo es acercar a Borges al público de a pie, sacarlo del espacio exclusivamente académico”, explicó.

La tumba del escritor en Ginebra.

Tours literarios por la ciudad donde murió Borges

Una de las iniciativas más originales impulsadas por Liyo son los tours literarios que recorren los lugares clave de Borges en Ginebra: la casa donde vivió, espacios vinculados a su obra y, finalmente, su tumba en el Cementerio de los Reyes.

Los recorridos duran alrededor de una hora y media y buscan convertir la literatura en una experiencia tangible. “La idea es hacer amigable la palabra de Borges para quienes todavía no lo conocen”, señaló.

La elección de Ginebra como escenario no es casual. El propio escritor la definió como “la ciudad más propicia a la felicidad”, y allí pasó parte de su adolescencia antes de regresar décadas después, ya enfermo.

Para Liyo, la decisión final del autor tuvo un componente casi literario: “Creo que Borges dejó que la muerte lo encontrara donde tenía que ocurrir”.

Especialista en la obra del escritor argentino, Liyo brindó este martes la conferencia “Borges, vocación y destino” en el Centro Cultural Alberdi.

Una figura que sigue creciendo con el tiempo

El aniversario número 40 de la muerte del escritor impulsa este año un calendario internacional de actividades culturales, muchas de ellas orientadas a la divulgación más que al análisis académico.

Liyo participa además del Festival Borges y trabaja junto a instituciones culturales europeas en proyectos que combinan literatura, música y talleres artísticos, recordando que incluso el tango —pasión poco mencionada del autor— atraviesa su obra.

La conclusión del divulgador resume el espíritu de su trabajo y, quizá, el secreto de la permanencia borgeana: “Cuando uno atraviesa la primera barrera, descubre un universo maravilloso que está conectado con nuestra vida cotidiana sin que nos demos cuenta”.

La entrevista completa con Marcos Liyo: