El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa sigue confirmando cambios en su Gabinete de cara al segundo tramo de su gestión, con el objetivo de profundizar el rumbo político que lleva adelante la Administración provincial.

En este sentido, en las últimas horas anunció la conformación del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, que había dejado de existir en la Provincia y que formó parte con otro nombre de la estructura gubernamental del exmandatario patagónico, Omar Gutiérrez.

Esta noticia, que fue adelantada en las últimas por el propio Figueroa, se dio a conocer días después de que el Gobernador anunciara la conformación de una Secretaría del Interior, la cual conducirá Gustavo Coatz (estará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que lidera Juan Luis “Pepé” Ousset) y funcionará como nexo entre el Ejecutivo provincial y las necesidades -sobre todo- de los municipios más pequeños y las comisiones de fomento.

Según pudo saber MejorInformado, la idea de reeditar el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura tiene que ver con profundizar la gestión en materia de apoyo socioeconómico a los clubes de la Provincia y a los jóvenes que forman parte de los mismos.

Esto es, que los jóvenes puedan tener espacios para sentirse contenidos y no caer en las drogas, uno de los factores principales que se atribuyen a la delincuencia en la región. Y, por consiguiente, que los mismos puedan practicar algún deporte, siendo la actividad física un aspecto fundamental para la vida de las personas.

En lo que refiere a la parte económica, la idea del Ejecutivo neuquino es seguir apoyando a los clubes a lo largo y a lo ancho del territorio provincial que presenten proyectos, para así poder contribuir a la profesionalización de las entidades deportivas y por ende al crecimiento particular de cada deportista.

Por otro lado, el regreso de dicha cartera toca una fibra más íntima de Figueroa, ya que el primer cargo que tuvo como parte del Gobierno de Neuquén fue el de subsecretario de Juventud, durante la gestión de Jorge Sobisch.

El Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura absorberá la parte de Desarrollo Humano de la estructura que tiene a la cabeza a Julieta Corroza hasta el 10 de diciembre, cuando asumirá una banca como senadora nacional. La parte de Gobiernos Locales, por otro lado, será reeditada por la Secretaría del Interior, organismo a cargo del vínculo con los municipios.



Finalmente, y aunque aun no está confirmado, la parte de Mujeres de la cartera que conduce Corroza (es decir todo lo relacionado al área de género) quedaría bajo la órbita del Ministerio de Gobierno que lidera Jorge Tobares.

Todavía no está confirmado quién se pondrá al frente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, aunque sería una persona que le brinde su impronta a la cartera.



