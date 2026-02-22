El Estadio Ruca Che, que el año pasado celebró sus 30 años de su fundación y apertura, proyecta para este año más obras, nuevas propuestas, deporte de primer nivel y acontecimientos de todo tipo. Entre las novedades, habrá nuevas clases deportivas gratuitas, cuyas inscripciones presenciales se habilitarán este lunes 23 de febrero.

La institución es administrada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén a través de Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén (ECyDENSE), dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

Ubicado en Antártida Argentina 3900 de Neuquén capital en el oeste de la ciudad y en pleno corazón del barrio San Lorenzo, acaba de cumplir tres décadas y atraviesa un proceso de reformas integrales en el que se instalaron 1350 metros cuadrados de piso de parquet profesional y se aplicaron una serie de mejoras que reposicionaron al mítico recinto como sede destacada para grandes acontecimientos deportivos y culturales.

El programa de refacciones continúa por etapas. Además del reemplazo completo del piso deportivo y el reacondicionamiento del techo, las tareas incluyeron pintura interior y exterior, renovación de cartelería, parquizado, instalación de luminarias, nuevos cerámicos en pasillos, vestuarios y oficinas, remodelación de la Sala VIP “Oscar ‘Loco’ Ibañez” y optimización de accesos.

“A partir de las grandes obras que iniciamos el año pasado, continuamos con el proceso que anunciamos y seguimos con reformas por etapas”, indicó el vicepresidente de ECyDENSE, Federico Bolan.

De esta forma, el polideportivo adquirió tableros led digitales únicos en la región e inició las obras que culminarán con la modernización de los 16 baños del edificio y la incorporación de luces con sensores, canillas con autocorte y una readecuación general luego de tres décadas de construcción. Otra de las instancias diagramadas comprende un salto de calidad en los vestuarios y la homologación para aplicar a fechas internacionales de deporte de alta competencia.

Nuevas actividades

“Sabemos lo importante que es que Ruca Che esté abierto permanentemente a la comunidad en distintos formatos. Diariamente, las clases gratuitas brindan la posibilidad a cientos de personas de vincularse con una rutina de ejercicios, espacios de socialización y una vida más saludable”, indicó Bolan.

Para este año, se prevé la práctica gratuita de básquet, fútbol, karate, hockey, tai chi, actividad física para adultos, stretching, esferodinamia, cardio flex, handball, bádminton, newcom, pilates MAT, ritmos, yoga, GAP y educación física inicial.

“Hay una grilla completa de actividades, apuntando a todas las edades y a diferentes intereses. La comunidad Ruca Che es muy variada y por eso sumamos clases totalmente nuevas y ampliamos cupos para seguir fortaleciendo estos espacios tan valiosos”, remarcó Bolan.

La semana pasada se realizó la reinscripción a las actividades, en tanto que del 23 al 27 de febrero será el turno de nuevos inscriptos. Se pueden realizar consultas al 299-4238007 (solo mensajes), o concurrir a la Oficina de Informes de lunes a viernes de 9 a 12 y martes y jueves de 16 a 18 con DNI y apto médico.

El nuevo piso deportivo y la puesta a punto de Ruca Che lo convirtió en sede de los equipos neuquinos que disputan la máxima categoría de básquet. Tanto los clubes de Neuquén capital, El Biguá como Independiente participan de la Liga Nacional Femenina y actúan como local en “La Casa de la Gente”, recibiendo a históricos de la competencia como Obras Sanitarias y Ferro Carril Oeste.

Además, el recinto deportivo y cultural por excelencia se convertirá en escenario de artistas de enorme trayectoria en los próximos meses. Muy pronto se anunciará oficialmente la llegada de un solista argentino reconocido internacionalmente que se suma a la lista de espectáculos confirmados: Fito Páez, el dúo Pimpinela y la banda uruguaya “No te va gustar”.