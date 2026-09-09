El relevamiento técnico realizado por Vialidad Rionegrina y FONPLATA en las Rutas Nacionales 22 y 151 confirmó el deterioro estructural de las calzadas y la existencia de puntos críticos que requieren soluciones inmediatas. Los equipos interinstitucionales recorrieron distintos tramos del Alto Valle y Valle Medio, donde constataron fisuras, baches y sectores con pérdida de capacidad portante.

El informe preliminar marca el inicio de una nueva etapa en el plan de recuperación vial, luego de la decisión del gobernador Alberto Weretilneck de asumir la gestión de los corredores por un plazo de 20 años, en acuerdo con el Estado Nacional. La medida cuenta con el respaldo de la Legislatura provincial, que declaró la Emergencia Vial y autorizó la obtención de financiamiento internacional.

La comitiva técnica que recorrió las rutas está integrada por Vialidad Rionegrina, la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución de Financiamiento Externo (UPCEFE) y especialistas de FONPLATA. Los equipos realizaron un análisis exhaustivo de campo, que incluye informes técnicos y mesas de evaluación conjuntas para definir el tipo de intervenciones necesarias.

El objetivo primordial es garantizar un mejoramiento progresivo que devuelva la transitabilidad y la seguridad vial a miles de rionegrinos, al turismo y al transporte vinculado a la producción local y la industria hidrocarburífera. La acción provincial cobra especial relevancia en un contexto de paralización de la obra pública nacional y acumulación de décadas de abandono.

La delegación está encabezada por el Ingeniero en Jefe de Vialidad Rionegrina, Alejandro Lescano, el Director de Obras Viales, Martín Ponce, y el ingeniero Juan Violi, junto a especialistas de la UPCEFE y FONPLATA. El trabajo conjunto permitirá elaborar un plan integral de recuperación que contemple intervenciones urgentes y obras de mediano plazo.