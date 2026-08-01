Mientras muchas personas se preparan para cumplir con el tradicional ritual de la caña con ruda para recibir agosto, el tiempo en la provincia de Neuquén se presentará con un marcado contraste entre el este y el oeste provincial. El frío seguirá siendo protagonista durante este sábado 1 de agosto, con mañanas heladas en gran parte del territorio y condiciones inestables en la zona cordillerana, donde continúan vigentes las alertas meteorológicas por lluvias y nieve emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Con este panorama, agosto comenzará en Neuquén con el frío típico del invierno patagónico: heladas en el Alto Valle, temperaturas bajo cero en el centro y norte provincial, y nieve en la cordillera.

Neuquén capital: mañana helada y tarde agradable

La capital neuquina tendrá una jornada estable, con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado. La temperatura mínima rondará los -2°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 11°C. El viento será leve a moderado del sector oeste y sudoeste, sin ráfagas significativas.

Las primeras horas de la mañana podrían presentar heladas, por lo que se recomienda precaución al circular por calles y rutas de la región.

Zapala: frío intenso en el centro de la provincia

En la ciudad de Zapala el sábado comenzará con temperaturas bajo cero y condiciones frías durante gran parte de la jornada. Se espera una mínima cercana a los -6°C y una máxima de 7°C.

El cielo permanecerá parcialmente nublado y el viento soplará de manera moderada, favoreciendo una sensación térmica aún más baja durante la mañana.

Chos Malal: aire seco y temperaturas bajo cero

El norte neuquino tendrá un día estable, aunque muy frío al amanecer. En Chos Malal se prevé una mínima de alrededor de -5°C y una máxima cercana a los 9°C.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones. Las heladas volverán a ser protagonistas en zonas rurales y sectores altos de la región.

San Martín de los Andes: lluvias y nieve en la cordillera

La situación será diferente en el sur cordillerano. En San Martín de los Andes persistirán las condiciones de inestabilidad asociadas al ingreso de humedad desde el Pacífico. Se esperan lluvias y nevadas de variada intensidad, especialmente en sectores elevados y durante la madrugada y la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 0°C y 5°C.

Villa La Angostura: continúa el alerta por precipitaciones

Villa La Angostura seguirá siendo una de las localidades más afectadas por el temporal en la cordillera neuquina. Durante el sábado se esperan precipitaciones persistentes, con lluvias en sectores bajos y nevadas en cotas más elevadas.

Las temperaturas se ubicarán entre 0°C y 4°C, en un contexto de elevada humedad y baja visibilidad en algunos sectores de montaña. El SMN advirtió que los acumulados de nieve podrían ser importantes en las zonas más altas de la región, por lo que recomiendan consultar el estado de rutas antes de emprender viajes.