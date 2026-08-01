La cordillera de la provincia de Neuquén volverá a estar bajo condiciones meteorológicas adversas durante este fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas amarillas consecutivas por lluvias y nevadas que afectarán distintas zonas de montaña entre el sábado 1 y el domingo 2 de agosto.

El fenómeno impactará principalmente en sectores cordilleranos y áreas de alta montaña, donde las autoridades recomiendan extremar las precauciones al momento de circular por rutas y caminos afectados por las precipitaciones y la acumulación de nieve.

Alerta amarilla por lluvias para la tarde del sábado

De acuerdo con el organismo nacional, durante la tarde del sábado se esperan lluvias persistentes en la zona cordillerana con valores de precipitación acumulada que podrían ubicarse entre los 10 y 20 milímetros.

Si bien se trata de un alerta de nivel amarillo, el SMN advierte que estos fenómenos pueden generar complicaciones puntuales en áreas vulnerables y afectar la transitabilidad en rutas de montaña. Las condiciones comenzarán a desmejorar hacia el final de la jornada, anticipando el ingreso de aire más frío que dará lugar a un cambio en el tipo de precipitación.

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi compartieron las alertas amarillas que lanzó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Entre 20 y 40 centímetros de nieve para la madrugada del domingo

La segunda alerta corresponde a nevadas de variada intensidad previstas para la noche del sábado y la madrugada del domingo. Según el pronóstico oficial, los acumulados de nieve podrían alcanzar entre 20 y 40 centímetros en sectores de mayor altitud, mientras que en zonas más bajas se estiman registros de entre 10 y 30 centímetros.

La situación podría generar dificultades para la circulación vehicular, especialmente en pasos cordilleranos, rutas turísticas y caminos internos de montaña.

Portación de cadenas obligatoria y aconsejan consultar el estado de las rutas

Ante este escenario, desde organismos vinculados a la seguridad en áreas protegidas y de montaña recomendaron mantenerse informados sobre eventuales cierres preventivos de senderos, caminos y sectores recreativos.

Además, se aconseja circular únicamente con vehículos preparados para condiciones invernales y portar cadenas para nieve, elemento que puede resultar obligatorio en varios tramos de la cordillera neuquina.

Quienes tengan previsto viajar durante el fin de semana deberán consultar previamente el estado de las rutas, los pronósticos actualizados y las condiciones de acceso a refugios y áreas recreativas, ya que la acumulación de nieve podría modificar rápidamente las condiciones de transitabilidad en distintos puntos de la región.