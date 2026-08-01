El ritual de beber caña con ruda (Ruta graveolens) tiene cada vez más adeptos en todo el país bajo la creencia de que realizarlo el 1 de agosto ayuda a prevenir "los males del invierno", aunque pertenece a la cultura del nordeste argentino (NEA).

Por su parte, en el noroeste argentino (NOA) la cuestión se centra en la peligrosidad de la Pachamama o Madre Tierra, razón por la cual se le ofrece una ceremonia en la que se le proveen alimentos a cambio de protección en la salud.

"Julio los prepara y agosto se los lleva”

Un refrán popular indica que dichos males "julio los prepara y agosto se los lleva”. La creencia sostiene que en agosto se manifiestan las enfermedades y epidemias, y que es el mes de mayor cantidad de males y muertes repentinas. Ideas similares también se extienden por Paraguay.

Se deben tomar tres sorbos, uno largo o una copita entera, pero siempre en ayunas el 1 de agosto.

Asimismo, la tradición permite a quienes no puedan tomar ese día, hacerlo hasta el 15 de agosto, siempre y cuando alguien que sí haya tomado les convide.

Cómo preparar caña con ruda

Para poder realizar este ritual hay que tener en cuenta que se deben dejar macerando las hojas o ramas de ruda (macho) junto a la caña -o licor de caña-, con al menos un mes de anticipación.

Antiespasmódica, antivenenosa, anticonvulsiva, antiséptica, contra las dificultades para respirar, la ciática, enfermedades oftalmológicas y renales, son algunas de las cualidades de esta planta medicinal que también es utilizada en rituales y ceremonias para curar enfermedades ocasionadas por causas sobrenaturales.

La ruda en la antigüedad

"Fue uno de los medicamentos privilegiados en la antigüedad. Sus cualidades medicinales fueron reseñadas por los más antiguos autores en esta materia como Hipócritas, Plinio y Dioscórides", indica la investigación 'La Ruda en la Medicina Folclórica del Norte Argentino', de Pastor Arenas y Guido Galafassi.

La ruda es una hierba originaria del Mediterráneo, introducida en América tras la conquista española.

Dicha publicación halló que muchos de los usos que se le daba a esta poderosa hierba en la antigüedad -así como también en la España de la época colonial- fueron adoptados en nuestro país: "Es probable que esta planta haya sido incorporada tempranamente en la farmacopea del Río de la Plata. Los jesuitas han mencionado a la ruda como parte integrante de los remedios utilizados, y también dejaron constancia de que crecía espontáneamente e la zona", documentan los autores.