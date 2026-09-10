El Gobierno de Río Negro prepara un cambio que puede modificar de manera profunda el sistema de cobertura médica de los trabajadores y jubilados estatales. El gobernador Alberto Weretilneck anunció que enviará a la Legislatura un proyecto para que los afiliados directos de IPROSS puedan elegir otra obra social y dejar de estar obligados a permanecer en la obra social provincial.

“IPROSS está cambiando permanentemente. Ahora damos un paso más: libertad de elección para las y los agentes públicos de la provincia”, sostuvo Weretilneck al presentar la iniciativa, que alcanza tanto a los afiliados activos como a los pasivos.

El proyecto establece que quienes decidan ejercer este derecho podrán derivar sus aportes y contribuciones hacia otra entidad habilitada. La elección no será individual para cada integrante: deberá incluir a todo el grupo familiar primario que se encuentre a cargo del afiliado.

Pero habrá una condición. Una vez que el trabajador o jubilado realice el cambio, deberá permanecer como mínimo 12 meses en la entidad elegida. Recién después de cumplir ese período podrá optar por otra obra social habilitada o regresar a IPROSS como afiliado obligatorio directo.

La iniciativa también contempla una situación clave para quienes tengan tratamientos médicos en marcha. Si la cobertura elegida deja de funcionar o cesa por razones ajenas al afiliado, la reincorporación a IPROSS será automática. Además, los tratamientos que ya estén en curso deberán continuar sin interrupciones durante el proceso de cambio.

El anuncio se suma a una serie de modificaciones que el Gobierno viene impulsando dentro de IPROSS, entre ellas nuevas herramientas digitales, la posibilidad de pagar coseguros directamente desde el teléfono y la ampliación de distintas coberturas, especialmente en medicamentos. Ahora, el objetivo es avanzar un paso más y permitir que los afiliados puedan decidir dónde destinar sus aportes.