El martes arrancó con frío en Neuquén capital, pero el tiempo irá cambiando con el correr de las horas. Después de una mañana fresca y con poco viento, la tarde traerá temperaturas más agradables y ráfagas que volverán a sentirse en gran parte del Alto Valle.

Tanto el Servicio Meteorológico Nacional como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas coinciden en que no habrá lluvias y que el cielo se mantendrá entre parcialmente nublado y mayormente despejado durante toda la jornada.

A qué hora llegará el viento más fuerte

Uno de los puntos centrales del pronóstico pasa por el aumento de la intensidad del viento durante la tarde.

Según los datos horarios difundidos por los organismos meteorológicos, las ráfagas más fuertes se registrarían entre las 14 y las 17, con picos que podrían alcanzar entre 39 y 41 kilómetros por hora.

El viento llegará desde el noreste y se hará más notorio en calles abiertas, sectores altos y rutas de la región.

Hacia la noche perderá intensidad y rotará hacia el sur.

Cómo estará la temperatura durante el día

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una mínima cercana a los 7 grados durante las primeras horas del día y una máxima que rondará entre los 15 y 20 grados, dependiendo del sector de la ciudad y el organismo consultado.

La mañana se mantendrá fría, con necesidad de abrigo para salir temprano, especialmente antes de las 10.

Sin embargo, cerca del mediodía el ambiente empezará a volverse más templado y permitirá una tarde mucho más agradable que las registradas durante la semana pasada.

Sin lluvias y con buenas condiciones para circular

Los pronósticos descartan precipitaciones para toda la jornada y señalan buenas condiciones de visibilidad en Neuquén capital.

La AIC además indicó que continúan predominando las altas presiones sobre la región, lo que favorece jornadas estables y secas en el norte de la Patagonia.

Esa estabilidad permitirá un martes sin sobresaltos climáticos, aunque con el viento nuevamente como protagonista durante buena parte de la tarde.