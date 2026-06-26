Río Negro quedó en el centro de la escena internacional. El gobernador Alberto Weretilneck recibió ayer en Casa de Gobierno al embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, en un encuentro que dejó un mensaje claro: la provincia aparece como una de las grandes apuestas para expandir el comercio con Europa y potenciar sectores capaces de generar inversiones, empleo y más exportaciones.

La reunión giró alrededor de un tema que promete cambiar el escenario económico de los próximos años: el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Para el diplomático, la provincia tiene condiciones para sacar una ventaja importante si ese proceso termina de consolidarse.

"Hay muchos ejes productivos en juego y mucho potencial de empleo y de crecimiento", aseguró Høeg al finalizar el encuentro. Además, remarcó que el acuerdo abrirá la puerta para que numerosos productos rionegrinos lleguen al mercado europeo con menores costos y mejores condiciones comerciales.

En ese contexto, Weretilneck expuso el potencial que tiene Río Negro en actividades estratégicas como la producción agroindustrial, la minería y el desarrollo energético. También repasó los proyectos de infraestructura que buscan posicionar a la provincia como uno de los principales polos de crecimiento de la Patagonia.

El embajador puso especial atención en la capacidad exportadora del Alto Valle y del resto del territorio provincial. Destacó que productos tradicionales como las peras, las manzanas y los frutos secos ya tienen presencia en Europa, aunque consideró que existe margen para aumentar significativamente esos envíos si el acuerdo comercial entra plenamente en vigencia.

Pero el interés europeo no termina en el campo. La energía también ocupó un lugar central durante la reunión. Høeg valoró el desarrollo de la infraestructura energética en Río Negro y señaló que la provincia puede transformarse en un actor clave para el abastecimiento internacional de gas, además de impulsar nuevos proyectos vinculados a la transición energética.

Durante el encuentro también hubo espacio para debatir sobre los desafíos que acompañan ese crecimiento. La sostenibilidad ambiental y la participación de las comunidades fueron señaladas como aspectos indispensables para que el desarrollo económico pueda sostenerse en el tiempo.

La agenda del diplomático continuará ahora con recorridas por distintos puntos de Río Negro, donde conocerá proyectos productivos, energéticos y de infraestructura que buscan consolidar a la provincia como uno de los motores económicos de la Patagonia y un socio cada vez más atractivo para el mercado europeo.