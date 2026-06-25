El Gobierno de la provincia de Neuquén dio un nuevo paso para mejorar la infraestructura hídrica de Rincón de los Sauces al autorizar el llamado a licitación pública para ejecutar la tercera etapa de los colectores pluviales, una obra considerada estratégica para reducir el impacto de las lluvias intensas en la localidad.

La decisión fue oficializada mediante el decreto 871/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa, y responde a la necesidad de brindar una solución definitiva a los problemas de inundaciones y anegamientos que afectan periódicamente al casco urbano.

La obra demandará una inversión superior a los $6.130 millones y permitirá ampliar la capacidad de drenaje de la ciudad.

La inversión prevista asciende a 6.130.994.598 pesos y contempla un plazo de ejecución de 630 días corridos. El proyecto incluye la construcción de canales, calles canal, conducciones de descarga, obras de captación y otras tareas complementarias destinadas a mejorar el sistema de drenaje pluvial. El objetivo central es ampliar y optimizar la red de desagües existente para incrementar la capacidad de evacuación de las aguas provenientes de los sectores sur y centro de la ciudad, reduciendo así los riesgos de daños sobre viviendas, calles e infraestructura pública.

La apertura de ofertas y el proceso licitatorio estarán a cargo de la Dirección Provincial de Planificación, Proyectos y Obras, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que llevará adelante las gestiones administrativas necesarias para concretar la contratación de la obra. Con esta nueva etapa, la Provincia busca avanzar en soluciones estructurales que permitan mejorar la seguridad urbana y la calidad de vida de los vecinos de Rincón de los Sauces, una de las localidades con mayor crecimiento de Neuquén.