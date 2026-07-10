"Existen muchos reclamos en todo el interior”: detallaron los motivos por los que imputarán a Movistar por fallas de servicio

A raíz de fallas de servicio en el interior de Neuquén, la Dirección Provincial de Protección al Consumidor imputará a la empresa telecomunicaciones Movistar. En una entrevista con AM550, el titular del organismo explicó los motivos de esta decisión, las localidades más afectadas y el impacto que tienen la situación de cara a las vacaciones de invierno y el movimiento turístico esperado.

"Existen muchos reclamos en todo el interior de la provincia (de Neuquén) vinculados con con el servicio en sí mismo que afecta, no sólo cuando cuando la gente no puede comunicarse, sino que estamos hablando de localidades turísticas que en las cuales se necesita tener el servicio porque en este momento de pretemporada (de invierno) es cuando se hacen las reservas desde otros lugares, cuando se la gente está planificando venir a esquiar o cuando ya está de vacaciones se encuentra con que no no se pueden comunicar", enumeró el titular de la Dirección Provincial de Protección al Consumidor Pablo Tomasini en diálogo con el programa La Primera Mañana.

La decisión de Protección al Consumidor de Neuquén se centra a raíz de falencias registradas en el servicio de Movistar en las localidades de Caviahue Copahue, Loncopué, Alumimé, Villa Pehuenia, Huecu, Cholar y localidades aledañas.

El problema para el turismo

En este escenario, las fallas en las telecomunicaciones se contrapone con las obras que lleva adelante el gobierno de la provincia de Neuquén bajo la gestión del gobernador Rolando Figueroa.

"Todo lo que se está haciendo en términos de comunicaciones con las rutas, con la publicidad que protagoniza Mariano Martínez - que nombraban a todas las localidades de la provincia, donde llegan turistas desde la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y el resto del país- y cuando uno se quiere comunicar con por teléfono para hacer una reserva en Caviahue o Villa Pehuenia se encuentra con que el servicio de telefonía móvil es intermitente", añadió Tomasini.

Entre los argumentos sobre los que se sustenta la imputación hacia la empresa de telecomunicaciones, Tomasini sostuvo que las fallas de servicio también impactan en quienes combinan un viaje de placer sin resignar sus responsabilidades laborales. "Mucha gente que viene (a Neuquén) programa sus vacaciones, vienen con la familia y trabajan durante el día. Y si tienen modalidad home office no lo pueden hacer, en muchas ocasiones, porque no tienen servicio", sostuvo el funcionario provincial.

Sobre el final de la entrevista, Tomasini analizó el nuevo perfil de los turistas que visitan Neuquén y el contexto de coyuntura económica que atraviesa la sociedad argentina a la hora de planificar el viaje. En ese sentido, destacó la importancia de que las personas que viajan cuenten con el servicio.

"Ha cambiado notablemente el formato por el cual la gente se va de vacaciones. Vienen pocos días, ya no se toman esas vacaciones de 15 días, entonces necesitamos hoy el servicio de de telefonía móvil y de Internet, es algo indispensable para todo el interior de la provincia", complementó.

Cuáles son las sanciones previstas para Movistar

A raíz de un sinfín de reclamos recibidos, Tomasini explicó que desde Protección al Consumidor se realizó una constatación con sus propios inspectores y se detectó que Movistar no estaba prestando servicios.

En este sentido, el funcionario explicitó qué medidas toman desde el organismo que encabeza. "Nosotros lo que hacemos es un proceso bastante estricto en donde garantizamos el derecho de defensa. Por ende, esto se va a comunicar a la a la empresa Movistar, se van a pedir las explicaciones del caso, se va a pedir el plan de trabajo que están realizando para que esto no siga sucediendo, para no tener este tipo de problema. Las explicaciones las darán ellos, pero entendemos que es un problema de sus antenas en determinados lugares del interior", concluyó.

ENTREVISTA COMPLETA: