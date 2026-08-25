La ExpoVocacional tendrá una nueva edición este 26 y 27 de agosto en Zapala, donde estudiantes de la Región del Pehuén podrán conocer distintas alternativas de formación y recibir herramientas para definir su futuro académico. La propuesta se desarrollará de 9 a 17 en el Paseo La Estación, con acceso libre y gratuito.

Según explicó Matías Lamboglia, director de Comunicaciones de ECyDENSE, durante una entrevista en el programa “La segunda mañana” de AM550, la exposición contará con más de 35 stands de instituciones educativas y ofrecerá un amplio abanico de opciones de nivel universitario, terciario, tecnicaturas y formaciones más cortas. El funcionario destacó que el objetivo es facilitar el acceso a una oferta académica que creció considerablemente en la región.

El Paseo La Estación será escenario de la muestra durante este miércoles 26 y jueves 27 de agosto.

La propuesta no se limitará al recorrido por los stands. Los asistentes podrán participar de charlas de orientación vocacional, actividades recreativas, juegos, propuestas tecnológicas y espacios de interacción. También habrá alternativas vinculadas con realidad virtual y otras experiencias pensadas para que los jóvenes puedan explorar sus intereses de una manera dinámica.

Lamboglia remarcó que la Expo también busca acompañar a quienes todavía no tienen definida una carrera. Según explicó, en cada edición se realizan encuestas para conocer cuánto ayuda la experiencia a los estudiantes: algunos llegan con una decisión tomada, mientras que otros descubren nuevas posibilidades o incluso encuentran opciones de estudio en la región que desconocían.

Estudiantes podrán conocer carreras universitarias, terciarias y tecnicaturas y comparar distintas alternativas de formación.

Además, Lamboglia señaló que la oferta se renueva con especializaciones, tecnicaturas y propuestas de menor duración, que se suman a las carreras tradicionales. En ese sentido, destacó que la Expo permite consultar, comparar planes de estudio y conocer diferentes alternativas antes de tomar una decisión.

Cómo participar

La ExpoVocacional podrá recorrerse libremente y sin inscripción previa. Los estudiantes podrán permanecer el tiempo que quieran en cada stand y elegir qué propuestas visitar, sin circuitos obligatorios.

La única actividad que requiere una reserva previa son las charlas de orientación vocacional, que se realizarán en el Cine Teatro Municipal de Zapala. Desde la organización recomendaron reservar con anticipación para asegurar un lugar, aunque también indicaron que quienes se acerquen sin reserva podrán consultar por los turnos disponibles.

Matías Lamboglia, director de Comunicaciones de ECyDENSE, brindó detalles de la ExpoVocacional en “La segunda mañana”, por AM550.

La convocatoria está dirigida principalmente a estudiantes que están próximos a finalizar el secundario, aunque también pueden participar jóvenes, familias y personas interesadas en conocer las opciones de formación disponibles en la provincia.