Llega la Expovocacional a Neuquén: Un espacio para que estudiantes de toda la provincia descubran su futuro

La Expovocacional, reconocida muestra de carreras y oficios más importante de la Patagonia que organiza el Gobierno de la Provincia, llegará la semana próxima a la ciudad de Neuquén durante tres jornadas, los días 1, 2 y 3 de octubre en el Espacio Duam. La muestra, que ya se realizó con gran éxito en Zapala y Chos Malal, es organizada por el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres a través de Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado (ECyDENSE).

El objetivo principal de esta política pública es brindar herramientas a las juventudes en una etapa fundamental que se abre paso al egresar del colegio secundario y analizar un destino académico de nivel superior. “Sin dudas fue un año de crecimiento para esta propuesta, hemos trabajado mucho junto a las diferentes instituciones para ajustar procesos y seguir enriqueciendo esta herramienta tan valiosa para nuestras juventudes”, destacó Federico Bolan, vicepresidente de ECyDENSE.

Y remarcó que “queremos que los chicos y chicas que participen de la Expo la vivan con entusiasmo y con alegría, que disfruten esta instancia y que puedan proyectarse”. A lo largo de tres jornadas, miles de estudiantes de entre 16 y 18 años recorrerán las distintas alternativas de formación y podrán tener contacto directo con referentes de instituciones educativas públicas y privadas.

A su vez, el evento ofrece charlas de orientación vocacional en diferentes auditorios y horarios, en las que se abordarán cuestiones importantes para la elección de un proyecto de vida, incentivando la reflexión y los procesos de auto descubrimiento. Para asegurar un lugar se habilitó el correo electrónico charlasexpovocacional@gmail.com.

A los stands de instituciones educativas se anexan otros espacios de utilidad para las juventudes, como es el caso del programa de becas Gregorio Álvarez, que tendrá un lugar destacado para la difusión de esta herramienta que ofrece más oportunidades a los estudiantes neuquinos. Como en cada edición, desde la organización apuntan a una experiencia completa de quienes visiten la muestra y es por eso que se montará un espacio de concursos y entretenimientos para convocar a los chicos y las chicas a involucrarse en diferentes dinámicas.

Otro punto que resaltaron desde el equipo organizador es el compromiso de diferentes empresas y organismos que apuestan al desarrollo de Expovocacional como Tecpetrol, G&P, TotalEnergies, Fundación YPF, Pluspetrol, Mutual de Petroleros Jerárquicos y Vía Bariloche. Para más información, se recomienda visitar el perfil @expovocacional en redes sociales.