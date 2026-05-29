“Los extraño mucho”: el desesperado pedido de una adolescente para recuperar el vínculo con sus hermanos

Una adolescente de 17 años inició una demanda judicial para volver a ver a sus tres hermanos menores, de 12, 6 y 4 años, con quienes dejó de convivir tras una medida de protección excepcional de derechos. Acompañada por la Defensa Pública, la joven busca que la Justicia garantice un régimen de comunicación que le permita reencontrarse con los chicos. "Los extraño mucho. Me gustaría llevarlos a una plaza, correr, abrazarlos y volver a reírnos juntos", expresó.

Actualmente, la adolescente vive con una familia solidaria que la recibió luego de la intervención de los organismos de protección. Sin embargo, pese a haber logrado estabilidad en su nueva realidad, nunca abandonó el deseo de recuperar el vínculo con sus hermanos. Según relató, compartieron gran parte de su infancia y mantenían una relación muy cercana antes de la separación.

"Yo soy su hermana mayor. Cuando estábamos los cuatro juntos jugábamos, nos divertíamos y pasábamos momentos muy felices", recordó la joven en la presentación realizada ante la Justicia. Ese lazo afectivo es precisamente el que busca reconstruir a través de una demanda que fue presentada contra el padre que tienen en común y contra la madre de los tres niños.

Sin embargo, el camino no fue sencillo. Desde la Defensa Pública explicaron que la adolescente dependía de la voluntad de los adultos responsables para poder ver a sus hermanos. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, los pedidos realizados para concretar encuentros fueron rechazados de manera reiterada, situación que terminó derivando en la intervención judicial.

Además, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) intentó mediar previamente. Incluso se realizaron entrevistas domiciliarias para plantear la necesidad de garantizar la comunicación entre los cuatro hermanos. No obstante, según consta en los informes oficiales, los adultos manifestaron que no estaban de acuerdo con esos encuentros y anticiparon que no los permitirían.

Por esa razón, la representante de la Defensa Pública solicitó la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Unidad Procesal de Familia para que evalúe la situación y formule propuestas respecto del régimen de contacto. Mientras el expediente avanza hacia una resolución, la adolescente espera una respuesta que le permita recuperar una parte importante de su vida. El planteo encuentra respaldo en el artículo 555 del Código Civil y Comercial, que reconoce el derecho de comunicación entre hermanos.