El Juzgado de Familia de Cipolletti, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, lanzó una convocatoria nacional dirigida a familias de todo el país interesadas en adoptar a tres hermanos de 7, 8 y 9 años. El grupo de niños, que desea vivir juntos, busca un hogar que les brinde amor, estabilidad y acompañamiento en su desarrollo tanto personal como escolar.

La convocatoria está abierta a familias que cuenten con el deseo de brindarles un entorno familiar que favorezca su crecimiento individual, pero también el de fortalecer sus vínculos como grupo. El Registro, que depende de la Unidad Procesal de Familia N°7 de Cipolletti, destacó la importancia de la disponibilidad y flexibilidad de las familias adoptantes para acompañar a los niños en sus trayectorias escolares, actividades recreativas y terapias individuales.

Requisitos y detalles de la convocatoria

El Juzgado especificó que las familias interesadas deben contar con el tiempo, la paciencia y el compromiso para brindarles apoyo continuo en todas sus actividades y procesos. Esto incluye acompañar sus trayectorias escolares, ayudarles a integrar actividades recreativas que favorezcan su desarrollo social y emocional, y darle continuidad a las terapias que cada uno de ellos requiere.

Para participar en la convocatoria, las familias deberán completar un formulario digital que está disponible para su inscripción. Es importante destacar que la convocatoria está abierta a cualquier familia que se sienta en condiciones de ofrecer un hogar adecuado y amoroso para los tres niños.

Quienes deseen postularse deben completar el formulario de inscripción en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdash171478DUrdF2lB5-5aG2kMOnEvXm4_c2su5Dhg9_5BiQ/viewform?usp=header



Para más información, pueden comunicarse al teléfono 299-4380932 o escribir al correo electrónico: adopcioncipolletti@gmail.com