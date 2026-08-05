Tienda de Sabores, la tradicional feria itinerante de alimentos y bebidas de origen neuquino, se realizará este sábado 8 y el domingo 9 de agosto en el Espacio DUAM de la ciudad de Neuquén. Se podrá recorrer el predio de 12 a 20. La entrada es libre y gratuita.

La propuesta se consolida como uno de los eventos gastronómicos más atractivos del calendario provincial y una excelente alternativa para quienes buscan una escapada urbana durante el fin de semana. Con más de 50 emprendedores de distintas localidades neuquinas, la feria permitirá conocer, degustar y adquirir productos regionales directamente de sus elaboradores.

Un recorrido por los sabores más auténticos de Neuquén

La nueva edición de Tienda de Sabores reunirá una amplia variedad de productos que representan la identidad gastronómica de la provincia de Neuquén. Los visitantes encontrarán chocolates artesanales, alfajores, frutos secos, garrapiñadas, aceites de oliva, mostazas, aderezos, mieles, dulces, licores, vinos artesanales, cervezas, quesos y elaboraciones a base de piñón, uno de los ingredientes emblemáticos de la Patagonia.

El contacto directo con los productores permitirá conocer las historias detrás de cada emprendimiento y descubrir cómo se elaboran muchos de los alimentos que distinguen a la región. Y, sobre todo, tener la posibilidad de comprarlos para degustarlos en la comodidad del hogar.

Una experiencia ideal para compartir en familia

Además de los stands comerciales, la feria ofrecerá espacios especialmente pensados para que toda la familia pueda disfrutar de la jornada.

Habrá un patio gastronómico con food trucks y propuestas dulces y saladas para almorzar, merendar o simplemente hacer una pausa durante el recorrido. También se habilitarán sectores de descanso y un área recreativa destinada a los más chicos, con juegos didácticos y actividades especialmente diseñadas para ellos.

La programación se completará con charlas temáticas, degustaciones y sorteos de productos elaborados por los emprendedores participantes.

Turismo gastronómico: una forma diferente de conocer la Patagonia

Los eventos gastronómicos se han convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de la Patagonia. A través de ellos, los viajeros pueden acercarse a la cultura local mediante sabores, aromas y tradiciones que forman parte de la identidad de cada destino.

Tienda de Sabores se presenta como una vidriera de la producción neuquina y una oportunidad para descubrir productos que llegan desde distintas localidades de la provincia, muchas de ellas reconocidas por su potencial turístico, como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia, Aluminé o el Alto Valle.

Información útil para visitar la feria

La cita será en el Espacio DUAM, ubicado sobre calle San Martín 5901, en el acceso al aeropuerto de Neuquén.

El predio cuenta con estacionamiento gratuito, aunque desde la organización recomiendan llegar con tiempo debido a la importante concurrencia que suele registrar el evento.

También es posible acceder mediante transporte público. Los visitantes pueden consultar recorridos, frecuencias y horarios a través de la aplicación COLE, disponible para dispositivos iOS y Android.

Una agenda que continuará recorriendo la provincia

La edición de Neuquén capital será la primera del año para Tienda de Sabores. Según informaron desde la organización, la próxima feria ya tiene fecha confirmada y se desarrollará los días 12 y 13 de septiembre en Zapala.

De esta manera, la propuesta continuará recorriendo distintas localidades neuquinas para seguir impulsando el consumo de productos regionales y fortaleciendo el vínculo entre productores y consumidores.