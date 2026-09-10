Feria del Libro de Neuquén: qué hacer este viernes 11 de septiembre, charla, libros y espectáculos

Este viernes 11 de septiembre se inicia la XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”. El evento tendrá como escenario el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y distintos espacios de sus alrededores. La Feria del Libro estará abierta de martes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 22 y sábado y domingo de 14 a 22. La entrada de libre y gratuita.

La propuesta reunirá durante diez jornadas a reconocidas figuras de la cultura nacional y ofrecerá a vecinos y visitantes una amplia agenda vinculada a los libros, la literatura y el pensamiento.

Más de 250 autores y autoras de la ciudad de Neuquén, localidades cercanas, distintos puntos de la provincia y de otras 20 provincias argentinas, se congregarán en este evento que se extenderá hasta el 20 de septiembre. Además habrá 95 stands con una amplia oferta de sellos editoriales, publicaciones independientes y producciones de distintos puntos del país.

Se realizarán unas 200 propuestas culturales, entre talleres, charlas, presentaciones de libros, actividades para las infancias, espacios de formación y experiencias vinculadas con la promoción de la lectura y la escritura.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la participación de destacados referentes de la literatura, el periodismo, el teatro y el pensamiento argentino. Entre los invitados se encuentran Verónica Boix, Reynaldo Sietecase, Alejandro Dolina, Guillermo Martínez, Mauricio Kartun, Martín Sivak, Pompeyo Audivert, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti y Viviana Rivero.

Las propuestas se desarrollarán en tres auditorios en simultáneo, además de la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia, que ampliarán los espacios destinados a encuentros con escritores, espectáculos, exposiciones y actividades culturales.

Las charlas para las presentaciones de los escritores son libres y gratuitas. No hay que sacar entradas. Es por orden de llegada, hasta completar la capacidad del auditorio. Se recomienda ir con tiempo para asegurarse un lugar.

A 50 años del Golpe de Estado y 40 años de la muerte de Borges

Esta edición estará atravesada además por dos importantes ejes conmemorativos: el 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina y los 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges.

En este marco, se presentará una muestra de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) dedicada a la memoria y los derechos humanos, mientras que el Museo Paraje Confluencia albergará una exposición sobre el paso de Borges por Neuquén y su vínculo con la región.

La propuesta se completará con una sala de lectura borgeana, destinada a poner en valor su obra y legado.

La programación de viernes 11 de septiembre

Escenario

16:00 «Magia payasa», por Los Entretenedores teatro

Auditorio Marcelo Martín Berbel

16:00 Presentación del Coro de la Universidad Nacional del Comahue

17:00 Raúl Mansilla presenta «Un viaje por la Patagonia (En reise til Patagonia)», de Nils Johan Schjander, Ed. Casa Editora Utopía Patagonia, (Historia, viajes)

18:00 Gladys Elvira presenta «Silencios develados», Ed, Prohistoria, (Investigación Ciencias sociales. Historia y Memoria), junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH.

19:00 Patricio Zunini presenta su libro «Borges enamorado» de editorial Galerna

20:00 Verónica Boix. «Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina»

Auditorio Irma Cuña

16:00 Patricia Bobadilla Guerrero presenta «Sin planeta B, Jorge vuelve al mar», Ed. Autores de Argentina (Biografía)



17:00 Daniel Brunskole presenta «Patagonia Tierra Mítica. Sus etnias», Ed. Remitente Patagonia, (Historia)

18:00 hs Maria Benicia Costa Paz presenta «El otro Roca», Ediciones Condoblezeta, (Novela histórica)

19:00 Hernán Martín Descalzo presenta «Educación emocional I», Sintonía Ediciones, (No ficción, ensayo)

20:00 hs Diego Fabián Gómez presenta «Crónicas de Fútbol Fantástico», Ed. Tinta Libre, (cuentos fantásticos)

Auditorio María Elena Walsh

17:00 «Adolescencias» por Perla Benegas

18:00 Teresa Fleitas presenta «Entre Utopias y Quimeras», Ed. ArS

19:00 «Revista Seis Mujeres», relatos de Sara Mansilla, Secretaría de DDHH, aten

20:00 ISEI, Lozano, Ruiz Díaz y Paladino, presentan el «Manual de deporte social», Editores de Argentina.





