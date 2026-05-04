Fiesta del Chef Patagónico: Dolli Irigoyen y Sebastián Mazzuchelli, distinguidos en el cierre de los 20 años

La 20° edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico tuvo un cierre cargado de emoción y reconocimientos en Villa Pehuenia-Moquehue. En ese marco, el Concejo Deliberante local declaró como personalidades destacadas a la reconocida chef Dolli Irigoyen, madrina del evento, y a Sebastián Mazzuchelli, uno de los principales impulsores de su crecimiento.

La distinción pone en valor el rol de ambos como actores clave en la consolidación de una fiesta que, nacida en 2005, hoy celebra dos décadas de historia posicionándose como uno de los eventos gastronómicos más importantes de la Patagonia.

Tras dos jornadas con un predio colmado, propuestas gastronómicas, clases magistrales y la participación de chefs de renombre, el evento llegó a su fin este domingo con una agenda que combinó sabores, cultura y celebración.

Desde el mediodía, el público disfrutó de espectáculos como la presentación del grupo de danzas folklóricas Aifin Purrum, seguido por la “Fiesta de Sabores”, donde cocineros y cocineras elaboraron más de 20 platos con productos regionales en la terraza del sello de la gastronomía neuquina.

Uno de los momentos más simbólicos fue la presentación y degustación de la “Torta de las 20 ediciones”, una iniciativa colectiva que acompañó todo el fin de semana bajo la coordinación del cocinero y docente Nahuel Salas.

El cierre llegó con el esperado sorteo de un Toyota Yaris 0 km, cuyo número ganador —el 2937— quedó en manos de un vecino de la localidad, coronando una jornada festiva.

Dolli Irigoyen, protagonista central

Uno de los momentos más convocantes del fin de semana fue la clase magistral de Dolli Irigoyen, quien cocinó en vivo utilizando piñón, el fruto emblemático de la región, reforzando el vínculo entre gastronomía e identidad territorial.

Su presencia no solo aportó jerarquía al evento, sino que reafirmó su rol como madrina de la fiesta y referente de la cocina argentina.

A lo largo de sus 20 ediciones, la Fiesta Nacional del Chef Patagónico fue consolidando un perfil propio, basado en la promoción de productos regionales, la articulación entre cocineros y productores, y la generación de experiencias para el público.

Durante esta edición, además de las propuestas culinarias, hubo espacios de formación gastronómica, talleres de producción orgánica y actividades participativas como “Kocinerito’s por un día”, que acercaron la cocina a grandes y chicos.

El reconocimiento a Irigoyen y Mazzuchelli sintetiza ese camino: el de una construcción colectiva que logró transformar un evento local en una vidriera nacional de la gastronomía patagónica.

Con un balance más que positivo y una convocatoria masiva, Villa Pehuenia-Moquehue volvió a reafirmarse como epicentro de la cocina regional, celebrando no solo un aniversario, sino también el crecimiento sostenido de una fiesta que ya es marca registrada en el calendario turístico argentino.