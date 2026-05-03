Tras dos días de evento con un predio colmado de gente, clases magistrales y chefs reconocidos en Villa Pehuenia, este domingo la Fiesta Nacional del Chef Patagónico llega a su fin, cerrando así su 20 aniversario.

Este sábado el evento tuvo uno de los momentos más esperados, la presentación de Dolli Irigoyen, quien cocinó en vivo para todos los presentes basándose en el piñón, el fruto emblema de la región.

Durante ese día, el público pudo disfrutar del Espacio de Formación Gastronómica, donde la estrella de la tarde fue la elaboración de la “Torta de las 20 ediciones”, una iniciativa que se desarrolla a lo largo de todo el fin de semana junto al cocinero y docente Nahuel Salas.

Además, cientos de visitantes disfrutaron de los talleres de producción orgánica de alimentos y elaboración de productos regionales. La experiencia “Kocinerito’s por un día” hizo que muchos se colgaran el delantal por primera vez y se dispusieran a cocinar.

Cómo será el cronograma del último día

Este domingo 3 de mayo será el gran cierre del evento, que comienza la jornada a las 12, cuando el patio gourmet recibirá la presentación especial del grupo de danzas folklóricas Aifin Purrum de Villa Pehuenia Moquehue.

A las 13, la “Fiesta de Sabores” reunirá a cocineros y cocineras en la terraza del sello de distinción de la gastronomía neuquina, donde se elaborarán más de 20 platos con productos regionales. A las 14 se presentará la torta aniversario por los 20 años de la fiesta, con degustación abierta al público, y a las 15 se realizará el esperado sorteo del Toyota Yaris, marcando el cierre de esta edición.

De esta forma culminará un nuevo aniversario de esta gran fiesta que fue ganando lugar en los festivales gastronómicos, consagrándose como uno de los eventos más importantes de la zona y convocando a miles de turistas de todo el país.