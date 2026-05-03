Este sábado se desarrolló la segunda jornada de la 20° edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico. El evento tuvo como uno de sus momentos más esperados la presentación de Dolly Irigoyen, quien encabezó una clase magistral centrada en el piñón, producto insignia de la región.

Clase magistral de Dolly Irigoyen: el piñón como emblema de la cocina patagónica

La actividad se desarrolló durante la tarde del sábado y convocó a una gran cantidad de público en el auditorio gastronómico. Allí, Dolly Irigoyen desplegó su experiencia como chef con preparaciones que pusieron en valor los sabores patagónicos.

Acompañada de otros profesionales de la cocina, Dolly combinó técnicas tradicionales y contemporáneas, con propuestas que incluyeron tanto platos salados y dulces elaborados a partir de este ingrediente típico de la zona, reforzando la identidad culinaria local.

Dolly, como Dolly: la madrina de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico desplegó todo su conocimiento y deleitó a todos - Foto: Facundo Rocha

Una figura clave en la historia de la Fiesta del Chef Patagónico

Irigoyen no sólo fue protagonista por sus preparaciones, sino también por su vínculo con el evento, del que es madrina y al que ha acompañado desde sus primeras ediciones. A lo largo de estos 20 años, la chef se consolidó como una de las figuras más representativas del encuentro gastronómico, al que ha visto crecer hasta convertirse en uno de los más importantes de la Patagonia.

La presencia de Irigoyen, edición tras edición, refuerza el carácter del festival como un espacio de intercambio entre cocineros, productores y el público. Un evento que no sólo posiciona a Villa Pehuenia dentro del turismo gastronómico, sino que invita a compartir saberes con chefs de distintos puntos de la Argentina.

Un encuentro con el público y los sabores de la región

Durante su participación, Dolly Irigoyen mantuvo el estilo cercano que la caracteriza, interactuando con los asistentes y destacando la importancia de compartir conocimientos con cocineros locales y nuevas generaciones. El espacio también permitió visibilizar el trabajo de productores regionales, quienes aportan materias primas que forman parte esencial de la cocina patagónica.

Este domingo, última jornada de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico

La edición número 20 de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico llegará a su fin este domingo con propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia. Si te quedaste con ganas, si estás por la zona, tenés una oportunidad más.