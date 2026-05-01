El gobierno de la provincia del Neuquén avanza con la ejecución de nuevas cuadras de asfalto en Junín de los Andes, una obra estratégica que apunta a mejorar la conectividad urbana y la calidad de vida de los vecinos. Un plan clave cuya inversión supera los 6600 millones de pesos

Actualmente, la localidad cuenta con unas 800 calles, de las cuales solo 110 están pavimentadas. Con este nuevo plan, se sumarán otras 73 y se logrará casi duplicar la cantidad de cuadras asfaltadas, marcando un hito en el desarrollo urbano de la ciudad.

La iniciativa se enmarca en uno de los seis convenios firmados esta semana por el gobernador Rolando Figueroa, que comenzarán a ejecutarse en un plazo de 30 días en distintas localidades de la provincia.

El mandatario provincial remarcó la necesidad de avanzar en obras que salden deudas históricas en materia de infraestructura. En ese sentido, sostuvo que Junín de los Andes presentaba un importante retraso y que este plan de pavimentación representa “una reivindicación histórica” para la localidad más antigua de Neuquén.

Mejor circulación y acceso a servicios

Figueroa también destacó el impacto directo de la obra en la vida cotidiana de los vecinos, especialmente en sectores clave donde circula el transporte público y se concentran instituciones.

“Es fundamental mejorar la transitabilidad para que los vecinos puedan desplazarse de otra manera y con mayor seguridad en toda la localidad”, señaló.

En la misma línea, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, explicó que el proyecto forma parte de un plan integral que busca llevar obras a cada localidad y acompañar su crecimiento con inversiones concretas.

La obra de pavimento más importante en la historia de Junín de los Andes

Por su parte, el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, destacó la magnitud del proyecto y aseguró que se trata de la obra de pavimentación más relevante en la historia de la ciudad.

“Estamos igualando en pavimento todo lo que se hizo a lo largo de su historia”, afirmó el jefe comunal, al tiempo que valoró el trabajo conjunto con la Provincia.

Detalles del proyecto de pavimentación

El plan contempla la ejecución de 73 cuadras de asfalto en distintos sectores de Junín de los Andes, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular, el acceso a servicios y la integración de los barrios.

La inversión total asciende a 6.600 millones de pesos y se ejecutará de manera articulada entre el gobierno provincial y el municipio.

Entre las calles incluidas en el proyecto se encuentran Laura Vicuña, Patagonia, Formosa, Mariano Moreno, Pedro Illera y Catamarca, entre otras arterias clave para la conectividad urbana.