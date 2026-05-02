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En fotos: así vivió Villa Pehuenia la segunda jornada de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico

Con clima ideal, miles de personas disfrutaron de las delicias preparadas por los expertos en Villa Pehuenia. Cobertura especial de Prima Multimedios.

Por Redacción

Sabado, 02 de mayo de 2026 a las 20:01
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Foto Facundo Rocha - Prima Multimedios

Tras una convocatoria masiva en la apertura del viernes, la Fiesta Nacional del Chef Patagónico avanzó con su segunda jornada en Villa Pehuenia. Allí, los asistentes de esta vigésima edición pudieron disfrutar de una renovada propuesta gastronómica y una agenda cargada de actividades.

Durante este sábado, el público pudo disfrutar del Espacio de Formación Gastronómica, donde la estrella de la tarde fue la elaboración de la “Torta de las 20 ediciones”, una iniciativa que se desarrolla a lo largo de todo el fin de semana junto al cocinero y docente Nahuel Salas.

Además, cientos de visitantes disfrutaron de los talleres de producción orgánica de alimentos y elaboración de productos regionales. La experiencia “Kocinerito’s por un día” hizo que muchos se colgaran el delantal por primera vez y se dispusieran a cocinar.

Además de contar con la presencia del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el intendente local Arturo de Gregorio y distintos funcionario del ambiente provincial y municipal, la segunda jornada de la edición número 20 de la Fiesta del Chef Patagónico estuvo coronado por una invitada de lujo. La madrina del evento, Dolly Irigoyen deslumbró a todos con sus conocimientos en un clase magistral.

Cobertura especial de Facundo Rocha para Prima Multimedios

Durante la segunda jornada de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, Facundo Rocha realizó una cobertura fotográfica para Prima Multimedios. Las imágenes  reflejan la diversidad de propuestas, la participación del público y la identidad propia de la gastronomía patagónica.

Foto Facundo Rocha - Prima Multimedios

Foto Facundo Rocha - Prima Multimedios

Foto Facundo Rocha - Prima Multimedios

Foto Facundo Rocha - Prima Multimedios

Foto Facundo Rocha - Prima Multimedios

Foto Facundo Rocha - Prima Multimedios

Foto Facundo Rocha - Prima Multimedios

 

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