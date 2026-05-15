Figueroa, tras gestiones con Chile: “Podemos brindar seguridad energética al Cono Sur”

Argentina busca alianza con Chile para “alcanzar una verdadera integración energética”, destacó el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. La frase surgió tras la reunión que mantuvo el mandatario provincial en la ciudad de Buenos Aires con la titular del Ministerio de Energía del país trasandino, Ximena Rincón.

La mesa de trabajo de ambos funcionarios tuvo lugar en la Embajada de Chile en Buenos Aires, donde dialogaron sobre acciones conjuntas que deben llevar adelante ambos países en dicha materia; para lo cual “podemos brindar seguridad energética al Cono Sur”, sostuvo Figueroa.

“Me reuní en la Embajada de Chile en Buenos Aires con la ministra de Energía del país vecino, Ximena Rincón, para conversar sobre las acciones que debemos impulsar para alcanzar una verdadera integración energética entre ambos países", contó en X el gobernador neuquino.

"Chile tiene, a pocos kilómetros de su frontera, la segunda mayor reserva de gas no convencional del mundo", continuó y aseguró que "ese potencial es clave para fortalecer la seguridad energética, reducir costos y ganar competitividad frente al mundo."

Por eso, "agradezco al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte, por abrirnos las puertas para seguir trabajando unidos en este destino común que comparte la Patagonia argentino-chilena".