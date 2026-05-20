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Visitaba a un preso

Intentó ingresar droga escondida en una media a la Unidad 11 de Neuquén y la detectaron en el control

Una mujer quedó involucrada en una causa federal luego de querer sortear los controles e ingresar cocaína al establecimiento de ejecución penal.

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Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Miércoles, 20 de mayo de 2026 a las 19:09
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La acusada había concurrido para visitar a un interno.

Efectivos del Departamento de Detención Nº11 de la Policía de Neuquén detectaron el intento de ingreso de una sustancia prohibida durante este miércoles. Una mujer tenía escondida entre sus prendas un envoltorio con cocaína, y luego de descubierta quedó involucrada en una causa federal

La acusada se acercó al establecimiento de ejecución penal cerca de las 14:30 con la excusa de visitar a un interno. Siguiendo con los protocolos correspondientes, personal del sector de Seguridad realizó el control de rutina advirtiendo que la visitante ocultaba una pequeña bolsa transparente dentro de una media.

 

El hallazgo derivó en una causa penal

En el interior tenía una sustancia en polvo que obligó a realizar las pruebas correspondientes. Luego del resguardo del envoltorio, desde el establecimiento penitenciario solicitaron la intervención del Departamento Antinarcóticos. Efectivos especializados pudieron determinar que la sustancia incautada dio positivo para clorhidrato de cocaína

La sustancia estaba en una bolsa transparente oculta en el pie derecho.

Además, determinaron que tenía un peso total de 1,08 gramos, obligando a actuar también a la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad. La Dra. Silvia Moreira, fiscal a cargo, dispuso que la mujer quede imputada por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de estupefacientes.

 

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