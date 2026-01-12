Tras la difusión de versiones que generaron preocupación en la comunidad, el Gobierno de Río Negro emitió este lunes una aclaración oficial respecto al hallazgo de un bidón con combustible en el Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (ANPRALE). La información fue confirmada por la Secretaría de Ambiente y el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), en coordinación con el Ministerio Público Fiscal.

El hecho se produjo el pasado fin de semana, cuando turistas que recorrían el sector del mirador Los Piches encontraron un bidón con combustible y lo trasladaron hasta el refugio Warton. Allí, el elemento quedó en posesión de la Patrulla de Montaña, que dio intervención a las autoridades competentes.

La primera noticia sobre el hallazgo generó alarma en la población, en un contexto de riesgo extremo por los incendios forestales que afectan a la Comarca Andina. Sin embargo, tras las actuaciones correspondientes se confirmó que el bidón no estuvo vinculado a ninguna maniobra delictiva ni a intentos de provocar focos ígneos.

Según se informó oficialmente, el bidón pertenece a un refugiero habilitado y se desprendió accidentalmente de una camioneta que trasladaba insumos hacia la zona de montaña. El fiscal de turno fue notificado de la situación, pero no impartió directivas adicionales al constatar que no existió intencionalidad alguna.

La aclaración busca llevar tranquilidad a la comunidad. “No se detectó ningún tipo de actividad delictiva vinculada al hecho”, señalaron voceros oficiales, al tiempo que destacaron la rápida intervención de los organismos de control.

La intervención del SPLIF y de la Patrulla de Montaña permitió despejar dudas y confirmar que el hallazgo no representaba un riesgo adicional para la zona. El bidón quedó bajo resguardo en el refugio Warton, mientras se completan las actuaciones administrativas correspondientes.