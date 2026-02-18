El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) pidió a la población extremar las medidas de precaución frente a las condiciones de riesgo que se presentan en varias regiones de la provincia de Río Negro. De acuerdo con el informe, en Bariloche el índice de peligrosidad por incendios es extremo, mientras que en El Bolsón se mantiene en nivel moderado. Mientras que, en General Conesa y en Luis Beltrán el riesgo es también extremo, lo que obliga a reforzar las medidas de prevención.

El parte diario advirtió que en la zona cordillerana el pronóstico indica tiempo inestable para este miércoles con presencia de viento, lo que incrementa las posibilidades de propagación de focos ígneos. En El Bolsón, se prevén ráfagas en distintos sectores, por lo que se recomienda mantener especial atención a las condiciones locales.

En las áreas con índice extremo se requiere máxima precaución y cumplimiento estricto de las medidas de prevención establecidas. El SPLIF recordó que la Emergencia Ígnea continúa vigente en todo el territorio provincial y que la colaboración ciudadana resulta fundamental para evitar nuevos focos.

Las autoridades solicitaron a la comunidad informarse sobre el nivel de riesgo vigente en cada localidad y respetar las recomendaciones oficiales. Ante cualquier columna de humo o situación de riesgo, se debe comunicar de inmediato al 103, línea habilitada para todo tipo de emergencias forestales.

