Este sábado entró en vigencia el nuevo sistema de fotomultas en la ciudad de Plottier, mediante un esquema de monitoreo permanente en semáforos y sendas peatonales. El mecanismo registra infracciones vinculadas al cruce con luz roja y la invasión de pasos peatonales dentro del ejido urbano, con el fin de mejorar el ordenamiento del tránsito y fortalecer la seguridad vial ante el crecimiento sostenido de la ciudad.

El control se realiza durante las 24 horas y forma parte de un proceso de fiscalización que se rige por la normativa nacional de tránsito. Una vez constatada la infracción, el Tribunal de Faltas determina el monto de la sanción de acuerdo con los valores establecidos en el anexo de la ordenanza municipal vigente. El organismo cuenta con autonomía administrativa para evaluar cada caso.

Las personas que consideren haber sido multadas de manera errónea disponen de cinco días desde la notificación para presentar un descargo ante el Tribunal de Faltas. También pueden optar por el pago voluntario, con una reducción del 50% del valor original, en la sede ubicada en avenida San Martín 155.

El municipio trabaja además en un acuerdo con el Ministerio de Seguridad provincial para que las cámaras instaladas puedan ser utilizadas en tareas de prevención y eventualmente colaborar con la detección de situaciones vinculadas a hechos delictivos.

El sistema de monitoreo opera en quince puntos estratégicos de Plottier: Av. del Trabajo y Constituyentes; Av. San Martín y Sargento Cabral; Santa Fe Sur y Leopoldo Lugones; Leopoldo Lugones y Santa Fe Sur; Av. Riavitz y Buenos Aires Norte; Buenos Aires Norte y Ernesto Bachmann; Buenos Aires Norte y Av. Plottier; Buenos Aires Sur y Av. Plottier; Buenos Aires Norte y Av. Zabaleta; Av. Zabaleta y Buenos Aires Norte; Buenos Aires Sur y Av. Zabaleta; Av. Zabaleta y Buenos Aires Sur; Buenos Aires Norte y Libertad; Buenos Aires Sur y Reguero; y Libertad y Buenos Aires Norte.