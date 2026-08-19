Este miércoles 19 de agosto se presentará con características plenamente invernales en buena parte de Neuquén. El frío será el principal protagonista de la jornada y las condiciones serán más rigurosas hacia la cordillera, donde pueden registrarse precipitaciones en forma de nieve. El escenario será diferente en el centro y norte provincial, con temperaturas bajas y períodos de nubosidad.

El detalle de las condiciones meteorológicas surge de la información y los modelos de pronóstico difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Neuquén capital: frío al comienzo y una tarde más agradable

En la capital neuquina se espera una jornada fría durante las primeras horas, con temperaturas que irán en ascenso hacia la tarde. La nubosidad tendrá variaciones durante el día y el viento será otro de los factores a tener en cuenta.

La amplitud térmica será marcada: el amanecer tendrá condiciones más frías, mientras que durante la tarde se registrará una recuperación de las temperaturas.

Zapala: una mañana fría y viento

En Zapala el miércoles tendrá un perfil invernal, con temperaturas bajas durante la mañana y presencia de viento. El cielo presentará períodos de mayor nubosidad y las condiciones podrían cambiar hacia la tarde.

La jornada comenzará con frío intenso y se recomienda especial atención durante las primeras horas, especialmente para quienes deban circular por rutas de la zona.

Chos Malal: frío y nubosidad variable

En Chos Malal se espera una jornada fría, con nubosidad variable y temperaturas que tendrán un leve ascenso durante la tarde.

El viento también será un elemento a considerar, por lo que la sensación térmica podría ser inferior a la temperatura registrada, principalmente durante las primeras horas del día.

San Martín de los Andes: condiciones invernales y posibilidad de nieve

La zona cordillerana tendrá las condiciones más invernales de la provincia. En San Martín de los Andes se prevé frío intenso y probabilidad de precipitaciones, con posibilidad de nieve en distintos momentos de la jornada.

La combinación de bajas temperaturas y precipitaciones puede generar sectores resbaladizos y complicaciones para circular, especialmente en caminos cordilleranos.

Villa La Angostura: frío intenso y nieve en la cordillera

En Villa La Angostura también se espera una jornada marcada por el frío, con condiciones inestables y posibilidad de nevadas.

Las temperaturas serán bajas durante todo el día y el escenario cordillerano podría presentar acumulación de nieve en sectores elevados. Para quienes deban transitar por rutas y caminos de la región, será importante consultar el estado de los caminos y las actualizaciones oficiales antes de viajar.