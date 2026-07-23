El Plan Calor 2026 continúa desarrollándose en toda la provincia de Río Negro y ya alcanzó el 70% de ejecución, asegurando que miles de familias cuenten con la leña necesaria para enfrentar las bajas temperaturas del invierno. El programa se implementa a través del trabajo articulado con las 34 comisiones de fomento, que cumplen un rol clave en la distribución y el monitoreo de la asistencia.

El ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, destacó que “lo más importante es que las 2.241 familias que forman parte del Plan Calor ya cuentan con la leña prevista para afrontar el invierno. Pudimos anticiparnos a las bajas temperaturas y a las primeras nevadas, garantizando que la asistencia llegara antes de los meses más duros del año y brindando tranquilidad a las familias que no cuentan con acceso a la red de gas”.

En cuanto a la logística, Muena subrayó que el trabajo con las comisiones de fomento es fundamental porque mantienen un contacto permanente con las familias, muchas de las cuales viven a 50, 60 e incluso 80 kilómetros de los centros poblados. Esa articulación permite conocer las necesidades de cada comunidad y llegar con respuestas concretas a quienes más lo necesitan.

El último monitoreo técnico finalizó el viernes pasado con recorridas en Clemente Onelli, Colán Conhué, Mamuel Choique, Ojos de Agua y Río Chico, donde se supervisó la distribución de 226.200 kilos de leña destinados a 348 familias. Estas visitas permiten verificar que cada hogar reciba la cantidad prevista, evaluar el stock disponible, controlar la calidad de la leña y acompañar el trabajo que realizan las comisiones de fomento en cada localidad.

En esta oportunidad, se visitaron a cuatro familias junto a un agente sanitario, quien realizó controles y entregó medicamentos, aprovechando la instancia para acercar respuestas integrales a las comunidades.

La coordinadora del programa, Laura Sánchez, aseguró que “la mitad de las comisiones ya presentaron las rendiciones del aporte provincial, lo que refleja el compromiso con el que se está trabajando y que venimos desarrollando para que la asistencia llegue a cada familia en tiempo y forma”.

Con esta etapa concluida, restan recorrer 14 comisiones de fomento para completar el monitoreo previsto en toda la provincia, fortaleciendo el seguimiento territorial y el contacto directo con las familias beneficiarias.

Para este año, el Plan Calor prevé llegar a 2.241 hogares con una asistencia de 650 kilos de leña por familia, lo que representa la distribución de aproximadamente 1.456.650 kilos de leña durante toda la temporada invernal.