Lo que comenzó como una guardia habitual terminó convirtiéndose en un hecho extraordinario para los Bomberos Voluntarios de Bariloche. Este miércoles, dos integrantes del Destacamento Enrique Linconir asistieron el parto de una vecina que llegó en plena emergencia frente a la sede.

Los protagonistas fueron Juliana Legendre y Juan Pablo Domínguez, quienes actuaron con rapidez y compromiso para contener la situación y garantizar la llegada de la bebé. Según se informó, la madre arribó al destacamento en trabajo de parto y, ante la urgencia, los bomberos intervinieron de inmediato.

Gracias a la asistencia brindada, nació una hermosa niña y tanto ella como su mamá se encuentran en buen estado de salud. El episodio fue destacado por la institución como un ejemplo de vocación y servicio, ya que los bomberos no solo enfrentan incendios o rescates, sino que también están preparados para responder en circunstancias que trascienden su tarea cotidiana.

Desde la conducción de los Bomberos Voluntarios se subrayó que este tipo de intervenciones reflejan el valor de la preparación constante y la importancia de estar siempre disponibles para la comunidad. “Hay servicios que nos recuerdan el enorme valor de estar listos para ayudar. Este nacimiento es un orgullo para toda la familia bomberil”, señalaron

El hecho generó emoción entre los vecinos y en las redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de felicitación y reconocimiento hacia los bomberos que participaron. La institución destacó que la rápida respuesta fue clave para garantizar que la madre y la niña recibieran la atención necesaria en un momento crítico.