La Anónima confirmó que el incendio de gran magnitud registrado en la madrugada de este martes destruyó por completo su centro de distribución en Cipolletti. La empresa destacó que, gracias a la rápida actuación de los equipos de emergencia y a la evacuación preventiva realizada de manera inmediata, no se registraron personas heridas ni víctimas fatales. El saldo del siniestro se limita a daños materiales de consideración en las instalaciones afectadas.

El depósito siniestrado cumple una función estratégica dentro de la red logística de la compañía, ya que allí se consolidaba mercadería destinada al abastecimiento de más de 30 sucursales en distintas ciudades de la región. Como consecuencia del incidente, la empresa advirtió que durante los próximos días algunas operaciones de abastecimiento y distribución podrían verse afectadas.

Desde el primer momento, La Anónima activó sus protocolos de contingencia y se encuentra trabajando intensamente para readecuar la operatoria logística y restablecer el servicio en el menor tiempo posible, minimizando el impacto para clientes, colaboradores y comunidades donde opera.

La firma expresó su agradecimiento a los Bomberos Voluntarios de Cipolletti, Fernández Oro, Neuquén y Cinco Saltos, así como a las autoridades, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia que trabajaron durante toda la noche para controlar y extinguir el incendio. También reconoció especialmente el compromiso y la dedicación de sus colaboradores, quienes actuaron con profesionalismo y responsabilidad ante la emergencia.

Finalmente, la compañía informó que continuará colaborando con las autoridades competentes para determinar las causas del siniestro, en el contexto de las investigaciones que se llevan adelante.