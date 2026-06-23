Fuerte repunte del petróleo neuquino: mejoraron las exportaciones en los últimos cinco meses

La provincia del Neuquén logró un aumento sostenido en sus envíos de petróleo y gas hacia mercados internacionales durante el período comprendido entre enero y mayo de 2026, según los datos del INDEC. Esta mejora en los niveles de comercialización exterior consolidó a la jurisdicción como el principal motor económico y energético de la República Argentina.

Los registros estadísticos oficiales indicaron que las ventas globales neuquinas experimentaron una fuerte expansión interanual del 103,5 por ciento. De acuerdo a la comparativa, en términos financieros, el balance significó pasar de operaciones por 1.695 millones de dólares en los primeros cinco meses del año anterior a un total de 3.450 millones de dólares en el ciclo actual.

El gran salto cuantitativo estuvo impulsado casi en su totalidad por el rendimiento de los yacimientos locales. El informe detalló que el 98 por ciento del incremento en las exportaciones de la provincia provino directamente de los resultados que arrojó la actividad hidrocarburífera.

La tracción de la producción provincial tuvo un impacto determinante en las estadísticas a nivel país. Mientras las exportaciones totales de Argentina crecieron un 24,3 por ciento, el rubro específico de combustibles y energía registró un alza del 44,9 por ciento, un dinamismo sectorial que fue explicado en un 91 por ciento por el impulso exclusivo de la producción neuquina en Vaca Muerta.

Como consecuencia del alto volumen de entregas, la participación relativa de Neuquén dentro de la canasta exportadora energética nacional se elevó del 38,3 al 54,7 por ciento. Asimismo, la jurisdicción incrementó fuertemente su peso relativo dentro de la pauta exportadora total del país, logrando ascender del 5,2 al 8,5 por ciento.