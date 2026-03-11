Un edificio nuevo para una comunidad que crece

La ciudad de Junín de los Andes sumará desde este jueves un nuevo edificio escolar con la inauguración de la escuela en el barrio Newen Che, una obra que amplía la infraestructura educativa en uno de los sectores con mayor crecimiento de la localidad.

La apertura fue confirmada por la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, quien explicó que la obra pudo retomarse luego de renegociar contratos que habían quedado paralizados durante 2023.

“Las obras se habían paralizado en 2023. Se fue renegociando. El gobierno provincial estaba desfinanciado, no quería que se pararan las obras”, explicó la funcionaria en diálogo con la AM550.

Aulas, arte, tecnología y espacios para la comunidad

El nuevo edificio cuenta con una superficie de 1.962 metros cuadrados y fue diseñado con todas sus áreas principales en una sola planta.

La escuela tiene siete aulas comunes, biblioteca, sala de informática, espacios destinados a música y arte, además de un salón de usos múltiples (SUM) pensado para actividades físicas y recreativas.

También incluye áreas administrativas y pedagógicas, cocina, depósitos y sanitarios para estudiantes y docentes.

“Es igual al prototipo de la que inauguramos en Centenario y en El Chañar, con SUM, aulas, con espacios especiales para música y arte, sala de gobierno, sanitarios nuevos, loza radiante, es muy cómoda”, señaló Martínez.

Capacidad para ampliar la matrícula

Actualmente la institución cuenta con unos 240 estudiantes, pero la infraestructura fue proyectada para recibir más alumnos en los próximos años.

“Tiene posibilidad de crecer, es una escuela con mucha capacidad, emplazada en un barrio que está creciendo mucho y esperamos que se colme la matrícula rápidamente”, indicó la ministra.

Tras la inauguración, el establecimiento podrá utilizarse casi de inmediato. Según explicó la funcionaria, el viernes se realizarán actividades para que estudiantes y docentes comiencen a apropiarse del nuevo espacio y las clases continuarán allí desde la semana siguiente.

Un plan de obras educativas en marcha

La apertura de la escuela se suma a un conjunto de intervenciones que el Ministerio de Educación lleva adelante en distintos puntos de la provincia.

“Desde el Ministerio de educación invertimos más de 60 mil millones de pesos en intervenciones integrales, unas 140 obras en toda la provincia”, detalló Martínez.

En lo que va del año ya se inauguraron seis nuevos edificios escolares y el gobierno provincial mantiene en ejecución o en proceso de licitación alrededor de 30 establecimientos más.

Becas para acompañar a estudiantes

En paralelo al avance de obras, el programa provincial de Becas Gregorio Álvarez registró este año una cifra récord de postulaciones.

La ministra confirmó que recibieron más de 30 mil solicitudes entre renovaciones y nuevos aspirantes, que actualmente se encuentran en proceso de evaluación.

Además, el programa incorporó una actualización en los montos para estudiantes de nivel superior.

“Hemos puesto mayor atención al de nivel superior tanto terciario como universitario, las llevamos a 400 y 500 mil pesos”, explicó Martínez.

Las becas se pagan en doce cuotas mensuales y forman parte del sistema de acompañamiento educativo destinado a estudiantes de distintos niveles en la provincia.