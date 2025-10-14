Habilitan un puente clave para la región del Alto Neuquén

Desde esta semana ya está habilitado el puente de Caepe Malal, sobre el río Curi Leuvú. El tránsito vehicular y peatonal de los pobladores de ese punto del Alto Neuquén tiene la posibilidad de usar esta obra clave.

Este puente había quedado inconcluso en la gestión anterior, y se finalizó este mes luego de una licitación pública. La gestión para la culminación de la obra había sido gestionada por los gobiernos de Tricao Malal y Villa del Curi Leuvú.

La empresa Guillermo Fracchia estuvo a cargo de finalizar la construcción, con las terminaciones de la superficie de rodamiento, la instalación de las barandas y dos accesos de hormigón además de los terraplenes.

La mayoría de las familias del lugar se dedican a la cría de animales y a la producción rural, por lo que esta inauguración representa no sólo la posibilidad de cruzar el río sino que también constituye una vía de acceso para vehículos pesados, aumentando el potencial logístico para el desarrollo de la zona.