Qué carrera estudiar: la UNCo prepara sus talleres gratuitos de orientación vocacional

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo), a través de la Dirección de Orientación e Ingreso Estudiantil, organiza talleres gratuitos de orientación vocacional destinados a estudiantes secundarios de quinto año y sexto de escuelas técnicas.

Según explicó Daniela Coria, directora del área, estas actividades buscan acompañar a los jóvenes en el proceso de elección de una carrera, ya que muchos llegan a la universidad sin una decisión tomada.

Contenidos de los talleres

Los talleres abordan distintos ejes:

Primeros pasos en la elección vocacional .

Condicionantes familiares y personales .

Reconocimiento de intereses y gustos .

Conocimiento de los campos laborales .

Adaptación a la vida universitaria.

Coria remarcó que se trata de un proceso integral, iniciado en mayo, que busca evitar la deserción temprana al preparar a los estudiantes para el cambio entre el secundario y la universidad.

Carreras con mayor interés en la UNCo

Entre las opciones más demandadas por los ingresantes se encuentran:

Psicología .

Contador Público .

Ingeniería en Petróleo .

Ingeniería Química .

Licenciatura en Enfermería (con título intermedio de Enfermero/a Universitario/a).

Tecnicatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo, de tres años y con rápida salida laboral.

En total, la UNCo cuenta con 17 unidades académicas distribuidas entre Neuquén y Río Negro, que ofrecen una amplia variedad de propuestas formativas.

Expo Vocacional en octubre

Además de los talleres, la universidad participará en la Expo Vocacional 2025, organizada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén. El evento tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de octubre en el Espacio Duam. Allí estarán presentes todas las instituciones educativas de la región, con información sobre sus carreras y salidas laborales.

Dónde consultar

La Dirección de Orientación e Ingreso Estudiantil de la UNCo atiende consultas en el Hall Central de la sede Buenos Aires 1400, en la ciudad de Neuquén.

Más información y acompañamiento se brinda también en las áreas de ingreso de cada facultad, donde docentes, estudiantes avanzados y no docentes acompañan a los ingresantes en sus primeros pasos universitarios.

Para agendar:

Talleres de orientación vocacional: 18 de octubre y 1 de noviembre, de 11 a 14, en el Salón Azul de la Biblioteca Central de la UNCo, Neuquén . No requieren inscripción previa.

Expo Vocacional: 1, 2 y 3 de octubre, Espacio Duam, Neuquén.

