La ciudad de Neuquén será escenario este jueves de una nueva celebración por el Día de la Independencia con el tradicional desfile cívico-militar, que se desarrollará desde las 15 sobre la avenida Mitre al 200, frente al Cenotafio de Malvinas. La convocatoria comenzará a las 14.30 y contará con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, el Ejército Argentino, veteranos de Malvinas y agrupaciones gauchas.

La organización del evento está a cargo del Gobierno de la Provincia, junto con la Fundación Banco Provincia del Neuquén (BPN), con el acompañamiento de distintos organismos provinciales, municipales y nacionales.

Marlene Velásquez Herwitt, presidenta de la Fundación BPN, brindó los detalles de la celebración en el programa La Primera Mañana, que se emite por AM550.

En diálogo con La Primera Mañana que se transmite por AM550, la presidenta de la Fundación BPN, Marlene Velásquez Herwitt, brindó detalles de la celebración e invitó a la comunidad a participar con banderas argentinas, camisetas celestes y blancas o cualquier insignia patria para vivir una jornada de encuentro y conmemoración.

La funcionaria explicó que el desfile reunirá a escuelas de la ciudad, centros de Veteranos y Ex Combatientes de Malvinas, agrupaciones gauchas y la Banda de la Policía, mientras que el cierre estará a cargo de los tradicionales jinetes. Además del desfile, la Brigada de Montaña VI del Ejército Argentino instalará un espacio recreativo para niñas y niños con juegos y actividades, y ofrecerá el clásico chocolate caliente para las familias que se acerquen al lugar.

Escuelas, fuerzas de seguridad, veteranos de Malvinas y agrupaciones gauchas formarán parte del tradicional desfile patrio en Neuquén.

Una vez finalizado el paso de las delegaciones, la celebración continuará con una peña folclórica abierta al público, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de música y baile.

Desde la organización también informaron que se trabajó de manera coordinada con la Municipalidad de Neuquén para definir los cortes de tránsito y garantizar el funcionamiento del transporte público durante toda la jornada. Quienes no puedan asistir al desfile podrán seguir toda la ceremonia en vivo a través del canal oficial de YouTube de Radio y Televisión del Neuquén (RTN), que realizará la transmisión para toda la provincia.