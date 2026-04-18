Hidrocarburos del Neuquén SA (Hidenesa) pondrá en funcionamiento el 22 de abril el suministro de gas natural en Los Carrizos y Bella Vista, en la zona de Villa del Nahueve, completando una nueva etapa del proyecto integral de gasificación que la provincia lleva adelante en el norte neuquino.

La obra forma parte del plan de expansión energética impulsado para seguir corrigiendo desigualdades históricas en el acceso a servicios esenciales, llevando infraestructura allí donde durante años no llegó. En este caso, se finalizó la instalación de la planta ERP N°3, ubicada sobre la ruta provincial 43 en el cruce con la ruta provincial 44, junto con una red de distribución de polietileno de 11.697,20 metros y la colocación de 104 gabinetes domiciliarios.

En enero se comunicó el cierre de la primera etapa de obra, que incluía a Los Carrizos y Bella Vista dentro del proyecto integral de gasificación. En aquella instancia se informó el avance de la infraestructura ejecutada. La habilitación efectiva del servicio en ambas localidades se concretará ahora el 22 de abril, una vez finalizadas las tareas técnicas de conexión, verificación y puesta en marcha necesarias para garantizar un suministro seguro y estable.

Comenzará a funcionar antes del invierno

La llegada efectiva del gas natural representa un cambio concreto para las familias de ambas comunidades. Antes, muchos hogares dependían de leña, garrafas u otras alternativas más costosas y complejas de sostener, especialmente en invierno. Ahora, el acceso a la red permitirá mayor comodidad, seguridad y mejores condiciones de vida para los vecinos.

"Estas obras reflejan un Estado eficiente, que ordena recursos y los redistribuye donde más se necesitan, priorizando a las comunidades del interior profundo”, destacó el presidente de Hidenesa, Raúl Tojo.

Remarcó además que “sabemos que aún falta mucho, pero cada obra que llega al norte neuquino representa una reparación concreta frente a desigualdades históricas que durante años postergaron a estas comunidades”,

La expansión del gas natural en el norte neuquino forma parte del modelo neuquino de desarrollo, que prioriza el arraigo, la equidad territorial y el aprovechamiento de los recursos energéticos para mejorar la vida de la gente en toda la provincia.