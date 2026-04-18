El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del ministerio de Energía, informó que durante los meses de consumo que se extienden desde mayo a agosto de este año se aplicarán subsidios a clientes residenciales que no cuentan con red de gas en su localidad o que, si cuentan, forman parte de un barrio o zona sin red de gas domiciliario.

Además, se incorporan los clientes del EPEN de las localidades que no cuentan con planta de gas GLP, que son Paso Aguerre, Ramón Castro, Villa Nahueve, Octavio Pico, El Alamito- Curi Leuvú y Pilo Lil.

La decisión se adoptó mediante resolución ministerial N°72-E-NEU-MINF/2025, donde se especifica que la bonificación otorgará un rango de subsidio que va de un 6% a un 20% del cargo variable, dependiendo de la banda tarifaria y consumos mensuales en cada caso, y se mantendrá vigente inclusive con los consumos del mes de agosto. El beneficio alcanzó durante 2025 a 12.405 usuarios.

El Gobierno provincial sostiene la política de garantizar el acceso al gas para aquellos parajes y localidades que no cuentan con dicho servicio y para ello se han impulsado distintas obras que se encuentra en trámite o ejecución.

A la vez, gracias a la cobertura con la que cuenta el servicio de energía eléctrica, no sólo en áreas urbanas sino también en las zonas rurales y parajes más alejados, una parte de la población que carece de gas por redes o GLP en invierno se vuelca a satisfacer sus necesidades mediante un uso más intensivo de electricidad.

Gestión integral en época invernal

Dentro de esa política energética con mirada territorial, el gobierno neuquino diseñó una estrategia integral para garantizar el acceso a fuentes de energía durante el invierno. Tanto el EPEN como Hidenesa cumplen un rol estratégico como herramientas del Estado, articulando soluciones según las características de cada localidad.

Por un lado, se avanza en la expansión de redes de gas natural como respuesta estructural para la integración energética, al tiempo que se desarrollan plantas y redes de GLP en aquellas localidades donde el gasoducto aún no llega. Asimismo, se fortalecen esquemas complementarios como la provisión de garrafones mediante puntos de recarga y distribución a granel, junto con el refuerzo del programa de leña en zonas cordilleranas, garantizando una cobertura equitativa y federal del servicio.