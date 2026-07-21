Río Negro volvió a instalarse en el radar de los grandes jugadores del agro argentino. En el marco de la Exposición Rural de Palermo, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, y el secretario de Agricultura, Lucio Reinoso, se reunieron con el presidente de Agricultores Federados Argentinos (AFA), Darío Marinozzi, para profundizar una agenda enfocada en la expansión de la agricultura irrigada y las oportunidades que promete el crecimiento de la producción provincial.

El encuentro dio continuidad a un vínculo iniciado meses atrás, cuando directivos de AFA recorrieron Negro Muerto, Colonia Josefa y el Valle Inferior para conocer sobre el terreno los proyectos que impulsa la Provincia. Allí se presentaron las obras de riego, electrificación rural e infraestructura productiva que permitirán sumar más de 100.000 nuevas hectáreas a la producción, ampliar la superficie cultivable y diversificar la matriz agrícola rionegrina.

El interés de AFA no es menor. Se trata de la cooperativa agropecuaria de primer grado más grande de la Argentina, integrada por cerca de 36.000 productores y con presencia en nueve provincias. Su peso en el abastecimiento de insumos, el acopio, la industrialización y la comercialización de granos la convierte en uno de los actores más influyentes del cooperativismo agropecuario nacional.

Durante la reunión, Banacloy sostuvo que Río Negro lleva adelante una estrategia de largo plazo para ampliar de manera significativa su superficie agrícola. Señaló que las inversiones en riego, electrificación e infraestructura abrirán nuevas oportunidades para productores, cooperativas e inversores, y consideró que el seguimiento que realiza AFA refleja el creciente interés que despierta el potencial productivo de la provincia.

El ministro remarcó además que el objetivo trasciende el aumento de la producción. La incorporación de nuevas hectáreas, explicó, permitirá diversificar cultivos, generar mayor valor agregado, crear empleo y fortalecer el desarrollo de las comunidades vinculadas al sector agropecuario.

En ese mismo sentido, Reinoso destacó que Río Negro reúne condiciones favorables para consolidar una nueva etapa de crecimiento gracias a la disponibilidad de tierras, los recursos hídricos y una planificación que integra infraestructura, energía y producción. Además, durante el encuentro se repasó el avance de los proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinados a ejecutar obras estratégicas que buscan consolidar la expansión de la frontera agrícola y posicionar a la provincia como uno de los polos con mayor proyección para la agricultura irrigada en la Argentina.