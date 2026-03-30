El Gobierno echó a una empleada de Salud que faltó a su trabajo durante gran parte del verano

El Gobierno de Neuquén sigue adelante con su política de echar de la Administración Pública a los trabajadores que incurran en conductas inadecuadas; ya sea faltar a su trabajo de manera injustificada o cometer actos delictivos vinculados principalmente a la corrupción.



En este sentido, en las últimas horas se dio a conocer un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa a través del cual se despidió a una trabajadora de la planta permanente del Ministerio de Salud que faltó a sus funciones como empleada estatal durante gran parte del verano.



Se trata de Suyai Aylín Herrera, quien estaba designada como empleada administrativa en la dirección general de Atención Primaria de Salud.



Los auditores constataron ausencias continuas y discontinuas e injustificadas, durante los días 6, 20, 25, 26 y 27 de enero; 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 27 y 28 de febrero; 1, 2, 3, 6 y 7 de marzo. Todas en verano durante el 2023, el último año de la gestión Gobierno de Omar Gutiérrez.



“Es indispensable recordar que la buena fe, el compromiso y la dedicación son valores fundamentales en cualquier ámbito laboral, y el incumplimiento de las obligaciones laborales puede acarrear consecuencias graves tanto para el individuo como para la institución a la que pertenece”, se indicó en el decreto que lleva la firma del mandatario patagónico.



