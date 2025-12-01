El gobernador Rolando Figueroa se refirió a las negociaciones salariales que se están llevando adelante con los gremios estatales y aseguró que “hay dos modelos en juego”. Dijo que el que “nos pide Nación” consiste en un 10% de actualización salarial anual y que la alternativa es “moldear un proyecto a la neuquina como venimos desarrollando”. “Ese es el debate”, aseveró.



“No hay provincia en la Argentina que tenga la actualización por Índice de Precios al Consumidor”, señaló y agregó que “hay que hacer un gran esfuerzo para poder llegar a acompañar lo más que se puede todo este proceso”.



Explicó que la disminución del valor del petróleo y un tipo de cambio que evoluciona por debajo de la inflación hacen que “los precios relativos cambien totalmente”. “Si tenemos un escenario donde declinan los ingresos, tenemos que hacer un sacrificio. Los ingresos son de todos los neuquinos; esto lo tenemos que tener en claro”, indicó.



“Estamos haciendo el máximo esfuerzo. Ojalá que todos puedan entender de qué manera estamos trabajando. Acá no se siguen intereses solo sectoriales, y no hay que perder el contexto: en la Argentina de hoy, donde hay provincias en que directamente no existen aumentos o hay algunos que siguen los parámetros nacionales”, manifestó el Gobernador.



“El neuquino valora mucho lo que se está generando en Neuquén”, expresó Figueroa y remarcó que se logra aun “con los ingresos declinando”. “Eso es lo que nadie se da cuenta”, dijo y agregó: “Cuando leemos en los diarios ‘récord de producción’, no quiere decir ‘récord de ingresos’, porque en realidad los ingresos son menos que en el año 2023”. “Tenemos que ser conscientes del escenario y hay que analizar el contexto como un todo. Esa es la mirada que debemos tener presente”, finalizó.



Vale destacar que los gremios estatales llevarán al marco de asambleas la propuesta de actualización por IPC realizada por el Ejecutivo acerca de la pauta salarial 2026.