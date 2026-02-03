El Gobierno confirmó que el nuevo mecanismo para medir la inflación comenzará a aplicarse recién en el segundo semestre de 2026. La decisión fue tomada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes definieron mantener por unos meses más la metodología actual hasta que se consolide la baja del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se recomponga la demanda de dinero.

La salida de Marco Lavagna del INDEC ya había anticipado cambios en el organismo. En la Casa Rosada aseguran que la postergación busca evitar cuestionamientos sobre el proceso de desaceleración inflacionaria. “Si lo poníamos en marcha y se reflejaba una mayor baja inflacionaria, iban a decir que lo manipulamos”, explicaron fuentes oficiales.

El nuevo IPC no modifica la metodología, pero sí la canasta y las ponderaciones. Mientras el índice actual se basa en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/2005, el próximo tomará como referencia la ENGHo 2017/2018, que refleja hábitos de consumo más recientes. Esto implica que alimentos y bebidas tendrán menos peso, mientras que servicios como vivienda, tarifas, transporte y comunicaciones ganarán incidencia.

En un contexto de recomposición tarifaria, el nuevo esquema podría mostrar variaciones más altas que el actual, aunque sería menos sensible a subas puntuales de ciertos bienes. Caputo anticipó que esperan que la inflación de enero ronde el 2,5%, en línea con estimaciones privadas, y cerca del presidente prevén una desaceleración mayor en febrero.

Milei ya había adelantado en diciembre que “para la mitad del año que viene o agosto, la inflación seguro va a empezar con cero” y hasta mencionó la posibilidad de realizar un evento en el Movistar Arena si se cumple esa expectativa. En la Casa Rosada aclaran que no se trata de una meta formal, pero admiten que el objetivo es reforzar la confianza en la baja de precios antes de avanzar con cambios sensibles en la medición oficial.