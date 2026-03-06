Luego del anuncio realizado por el gobernador Rolando Figueroa durante la apertura del 55° período de sesiones ordinarias de la Legislatura del Neuquén, comenzaron a conocerse más detalles del plan provincial para desarrollar una red de natatorios cubiertos en distintas localidades.

La iniciativa contempla la construcción del primer natatorio olímpico de la provincia en la ciudad de Neuquén, una obra que se realizará junto con el municipio capitalino dentro del predio de la Ciudad Deportiva. El complejo tendrá una superficie de 7.600 metros cuadrados e incluirá una pileta olímpica de 50 por 25 metros y otra semiolímpica de 25 por 12,5 metros, además de infraestructura destinada al entrenamiento y la práctica deportiva.

El proyecto forma parte de un programa más amplio impulsado por el gobierno provincial que apunta a garantizar, en los próximos años, al menos un natatorio cubierto en cada una de las siete regiones del territorio neuquino.

Además del complejo previsto para la capital, el plan incluye la construcción de una pileta semiolímpica cubierta y climatizada en San Martín de los Andes. También se iniciarán los proyectos para levantar natatorios en Zapala y Plaza Huincul, obras que serán cofinanciadas con los municipios.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó el alcance de las obras y aseguró que tendrán impacto tanto en el desarrollo deportivo como en la seguridad de la población. “Somos una provincia de ríos y lagos, y enseñar a nadar a nuestros niños y jóvenes también es una medida de prevención y seguridad”, afirmó.

La funcionaria también subrayó la importancia de contar con infraestructura adecuada para los deportistas de alto rendimiento. En ese sentido, mencionó al nadador neuquino Iñaki Basiloff, campeón mundial, quien actualmente debe viajar a otras provincias para entrenar en instalaciones con condiciones reglamentarias de competencia.

El nuevo natatorio de la capital se integrará al desarrollo de la Ciudad Deportiva, un espacio que el gobierno provincial busca consolidar como polo deportivo de referencia en la Patagonia, con nuevas obras y mejoras en su infraestructura. “Estamos muy contentos con el desarrollo de infraestructura que se está llevando adelante en materia de deporte”, concluyó Codermatz.

