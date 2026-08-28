La Municipalidad de Neuquén inauguró la obra sobre Las Glicinas, en el barrio Patagonia, y habilitó una nueva conexión con calle Yupanqui. La intervención abarca 500 metros.

El nuevo tramo permite distribuir mejor el tránsito y ofrece otra alternativa para quienes ingresan o salen del sector. También mejora el vínculo con Terrazas del Neuquén y otros puntos de la ciudad.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, explicó que la obra tiene un alcance mayor al de las cuadras intervenidas. “Estamos inaugurando 500 metros de una calle que se llama Las Glicinas, que comunica desde el barrio Patagonia hasta la calle Yupanqui”, señaló.

Nicola también remarcó que la pavimentación se suma a otras intervenciones realizadas en la zona. Mencionó la calle Pilmaiquén como otra vía que permite conectar con el barrio Terrazas del Neuquén.

“Esta calle es muy particular porque genera una nueva conectividad, una nueva alternativa para que el tránsito se distribuya en la ciudad”, sostuvo el funcionario. Según explicó, el objetivo es completar de manera progresiva la trama vial de Neuquén.

La nueva conexión mejora la circulación del barrio

La obra incluyó una rotonda para ordenar los movimientos vehiculares. También incorporó cordón cuneta y trabajos destinados a mejorar el escurrimiento del agua durante las lluvias.

Nicola ubicó la intervención dentro del plan municipal de 3.000 cuadras de asfalto y 30 nuevas troncales. “Seguimos con el plan de 3.000 cuadras, Orgullo Neuquino. Estamos contentos porque seguimos inaugurando y habilitando nuevos sectores”, afirmó.

Desde la comisión vecinal también destacaron el cambio que produjo la pavimentación. Luis Torres, presidente de la Vecinal Terrazas del Neuquén, explicó que la calle tenía un problema que excedía la circulación.

“Para nosotros es poner en valor un lugar que era vulnerable, donde había varios microbasurales”, expresó en diálogo con Entretiempo por AM550. El dirigente vecinal agregó que el sector también generaba preocupación por cuestiones de seguridad y por las condiciones ambientales.

Según Torres, la apertura de Las Glicinas permitió recuperar una salida que el barrio necesitaba. “Esta fue una calle que se abrió alternativamente porque habíamos quedado aislados. Hoy por hoy es otra realidad”, afirmó.

La Vecinal Terrazas del Neuquén reúne a 14 sectores y alcanza a una población aproximada de 15.000 personas. El área se extiende entre Alta Barda y Parque Industrial e incluye barrios como Mercantiles, Coperso, Patagonia y Salud Pública, además de distintos planes de vivienda.

Torres remarcó que la nueva vía también favorece la conectividad con calle Catril. “Es una salida más para el barrio”, explicó, y destacó que los vecinos pueden vincularse directamente con distintos sectores de la ciudad.

El cambio también fue visible para quienes viven allí desde hace décadas. María Isabel Namor, una de las primeras vecinas del barrio Patagonia, recordó los años en que el sector todavía no contaba con servicios básicos.

“Es un gran progreso porque ya por lo menos no tenemos el basural”, manifestó. También recordó que antes “no se podía salir a caminar porque era todo mugre”.

“Nosotros somos de las primeras en llegar al barrio Patagonia, sin servicio, sin nada, y hoy ver todo este avance nos pone muy felices”, agregó Namor.

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